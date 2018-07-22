Cypher победил на BEAT Invitational — Season 2

Алексей Cypher Янушевский переиграл Никиту clawz Марчинского в финале BEAT Invitational — Season 2. Матч завершился со счетом 4:2. Победителю досталось $1,25 тыс.

Организаторы поместили восемь приглашенных игроков в сетку double-elimination. Матчи первого раунда и нижней сетки прошли до двух побед, противостояния виннеров и финал нижней сетки — до трех, гранд-финал — до четырех.

Сетка плей-офф:

BEAT Invitational — Season 2 прошел с 19 по 21 июля. Участники разыграли $2,5 тыс.

Распределение призового фонда:

1 место — Алексей Cypher Янушевский — $1 250;2 место — Никита clawz Марчинский — $750;3 место — Адриан Raisy Биргани — $350;4 место — Марцел k1llsen Пауль — $200.