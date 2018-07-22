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Миранчуки: на ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед страной
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Миранчуки: на ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед страной 

RT на русском 48 минут назад
Полузащитники сборной России и московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали, что национальная команда старалась реабилитироваться в глазах болельщиков на домашнем чемпионате мира 2018 года по футболу.
«Знаем, что до чемпионата мира атмосфера вокруг сборной была не самая благоприятная. Но мы старались от этого абстрагироваться, да и тренер вселял в нас уверенность. Вся команда понимала, что ей предстоит большое дело. Мы хотели реабилитироваться перед болельщиками и всей страной», — приводит слова братьев Миранчуков пресс-служба «Локомотива».
Они также отметили поддержку болельщиков и атмосферу на стадионах во время матчей сборной России. Братья сказали, что видели, как болельщики отмечали победы команды.
«Здорово, что футбол так объединяет людей, что народ умеет тусить и что всё это из-за нашей сборной», — заключили Миранчуки.
Ранее пресс-служба сборной России по футболу поблагодарила защитников Алексея и Василия Березуцких за выступления в составе национальной команды.
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