Миранчуки: на ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед страной

Полузащитники сборной России и московского «Локомотива» Алексей Антон Миранчуки рассказали, что национальная команда старалась реабилитироваться в глазах болельщиков на домашнем чемпионате мира 2018 года по футболу.

«Знаем, что до чемпионата мира атмосфера вокруг сборной была не самая благоприятная. Но мы старались от этого абстрагироваться, да и тренер вселял в нас уверенность. Вся команда понимала, что ей предстоит большое дело. Мы хотели реабилитироваться перед болельщиками и всей страной», — приводит слова братьев Миранчуков пресс-служба «Локомотива».

Они также отметили поддержку болельщиков и атмосферу на стадионах во время матчей сборной России. Братья сказали, что видели, как болельщики отмечали победы команды.

«Здорово, что футбол так объединяет людей, что народ умеет тусить и что всё это из-за нашей сборной», — заключили Миранчуки.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу поблагодарила защитников Алексея и Василия Березуцких за выступления в составе национальной команды.