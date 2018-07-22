Братья Миранчуки: «На ЧМ-2018 сборная России хотела реабилитироваться перед болельщиками и всей страной»

Полузащитники «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук Антон Миранчук рассказали, чем им запомнился чемпионата мира-2018, где национальная команда дошла до четвертьфинала. Антон в ЧМ-2018 участия не принимал, Алексей провел 60 минут в игре группового этапа с Уругваем (0:3).

— Знаем, что до чемпионата мира атмосфера вокруг сборной была не самая благоприятная, — начали Миранчуки. — Но мы старались от этого абстрагироваться, да и тренер вселял в нас уверенность. Вся команда понимала, что ей предстоит большое дело. Мы хотели реабилитироваться перед болельщиками и всей страной.

Матч-открытие — это фантастические эмоции. Наверное, их можно сравнить с победой над испанцами, когда мы не спали всю ночь — это как выиграть чемпионат России

Поражение от Хорватии в четвертьфинале очень обидное. Мы бились, сравняли счет в дополнительное время, но проиграли по пенальти. Полуфинал был так близко…

Поддержка болельщиков и атмосфера на каждом стадионе очень помогала. Мы в полной мере чувствовали, что играем дома! Что тут все за нас! Видели у знакомых в социальных сетях видео с Никольской — люди там отрывались до утра. Здорово, что футбол так объединяет людей, что народ умеет тусить и что все это из-за нашей сборной.

Стадионы — очень крутые. Перед матчем с Хорватией общались с Чарли (Ведран Чорлука — Прим. «СЭ»), он рассказывал про сумасшедший стадион в Калининграде . Еще хвалят стадион в Нижнем Новгороде — это мы проверим совсем скоро в матче за Суперкубок.

Надеемся, что наши болельщики создадут атмосферу не хуже, чем на чемпионате мира!