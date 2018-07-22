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Фестиваль средневековой реконструкции собрал участников из 13 регионов
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Фестиваль средневековой реконструкции собрал участников из 13 регионов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Фестиваль «Энколпион» в Сергиевском районе губернии проводится в третий раз, каждый год к нему присоединяется все больше регионов. Сегодня он собрал на своей площадке 13 клубов реконструкции. Участники поставили цель воссоздать исторически верный быт Руси, Италии, Англии, Франции и Швейцарии.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Гости фестиваля смогли узнать секреты кузнечного дела, примерить наряды средневековой эпохи или почувствовать себя английским лучником.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Завершился день масштабным сражением — противник штурмовал лагерь. На помощь воинам вышли женщины, вооружившись сковородками и скалками.
Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»
Кто вышел победителем, смотрите в наших новостных выпусках.
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