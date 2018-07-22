Фестиваль средневековой реконструкции собрал участников из 13 регионов

Англии, Франции и Швейцарии. Фестиваль «Энколпион» в Сергиевском районе губернии проводится в третий раз, каждый год к нему присоединяется все больше регионов. Сегодня он собрал на своей площадке 13 клубов реконструкции. Участники поставили цель воссоздать исторически верный быт Руси, Италии

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»

Гости фестиваля смогли узнать секреты кузнечного дела, примерить наряды средневековой эпохи или почувствовать себя английским лучником.

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»

Завершился день масштабным сражением — противник штурмовал лагерь. На помощь воинам вышли женщины, вооружившись сковородками и скалками.

Фото: ТРК «ГУБЕРНИЯ»

Кто вышел победителем, смотрите в наших новостных выпусках.