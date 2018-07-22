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Легендарной бане «Бодрость» на Куйбышева конец: рабочие начали сносить фасад здания
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Легендарной бане «Бодрость» на Куйбышева конец: рабочие начали сносить фасад здания 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Вчера вечером в Екатеринбурге рабочие снесли большую часть знаменитой бани «Бодрость», а сегодня они начали разбирать фасад здания. Сразу несколько общественных организаций выступают против сноса — они считают, что здание бани является историческим наследием.
Полицейские, которых вчера вызвали активисты из организации «Уральский хронотоп», больше не стали помогать общественникам. На этот раз только ненадолго приостановили снос. А затем он продолжился еще более активно. Напомним, здание бань построили в 1926–1928 годах. Это старейшая из существующих общественных бань Екатеринбурга. На прошлой неделе ее обнесли забором, а в среду начали разбирать вручную.
— Приехал на место вчера днем, там процентов 70 уже снесли, — рассказал E1.RU активист «Уральского хронотопа» Александр.
Баню «Бодрость» сносят, чтобы построить на её месте новую по франшизе московских «Сандунов». Проект перестройки одобрили на градсовете с большими замечаниями.
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