Ремонт кузова автомобиля без покраски своими руками: удаление вмятин, нужное оборудование

Многие автолюбители очень часто сталкиваются с проблемой повреждения кузова своего автомобиля, а именно с вмятинами.

В этой статье будет описан процесс их устранения разными способами.

Осмотр кузова перед ремонтом

Первым делом нужно произвести осмотр всего кузова, делается это только при дневном освещении, так как это даёт возможность осмотреть его без искажения света ламп. Затем нужно убедиться в целостности лакокрасочного покрытия. Если всё-таки имеются трещинки или вздутия, то стоит их правильным образом зачистить, а уже после приступать к выравниванию вмятин.

Знаете ли вы? Самая дорогая краска для автомобилей производится в Германии компанией «Standex», называется она «Lapislazuli». Цена за один литр такой краски превышает 10 000 американских долларов. Такая высокая цена объясняется тем, что в её состав входят частички золота. Во всём мире существует 5 автомобилей, покрашенных этой краской.

Типы вмятин

По типу вмятины делятся на 3 группы:

простые — небольшие вмятины глубиной до 5 мм, в большинстве случаев они без царапин;сложной формы — царапины и вмятины довольно глубокие, от 5 до 10 мм, повреждения очень обширные;с отверстиями — чаще всего такие царапины были получены в результате ударов о колющие и режущие предметы, их характерные черты проявляются в рваном металле.

Рекомендуем узнать, как удалить мелкие вмятины без покраски.

Когда самостоятельный ремонт невозможен

В некоторых случаях произвести ремонт вмятин самостоятельно невозможно:

вмятины очень объёмные и глубокие;деформированная часть кузова с большими надрывами (рваные).

Способы рихтовки своими руками

Многие автолюбители не могут себе позволить произвести ремонт в специализированном сервисном центре, так как эта процедура может оказаться довольно дорогой. В связи с этим возникает вопрос: как удалить вмятину своими руками. Существует перечень основных способов удаления вмятин без покраски, и все они довольно просты, так как производятся своими силами и не требуют вовлечения дорогой аппаратуры.

Знаете ли вы? Первая мастерская по обслуживанию автомобилей открылась в Бостоне в 1899 году.

Посредством магнита

Выправление, другими словами вытягивание, вмятин магнитным методом осуществляется довольно просто, достаточно иметь мощный магнит, к которому прикреплена ручка. Этот вид исправления идеально подходит для выравнивания мелких вмятин.

Ремонт происходит следующим образом:

Первым делом нужно очистить поверхность обычной тряпкой. Далее крепим магнит к кузову. Затем с помощью ручки, которая идёт от магнита, начинаем вытяжку вмятины. Следите за тем, чтобы только убрать вмятину, а не перетянуть её.

Важно! Перед ремонтом необходимо подложить что-то мягкое под магнит, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие.

Рычаговый

Этот процесс намного сложнее, чем предыдущий. Чтобы выправить вмятину, здесь потребуется довольно дорогой набор инструментов, а именно рычагов.

Этот ремонт осуществляется в случае, когда повреждения объёмные и усложнённые. Весь процесс заключается в выстукивании вмятин с внутренней стороны кузова. При необходимости можно демонтировать некоторые детали, которые помешают добраться до повреждённых частей кузова. Крюки и рычаги имеют разную длину и форму, помимо этого, они изогнуты под разными углами.

Рабочую поверхность следует очистить. Затем с помощью строительного фена деталь разогревают до 40–50 °С. Края изгибов нужно простучать и надавить на поверхность, тем самым выравнивая вмятину.

Технология выравнивания довольно сложная. Мастер подбирает нужный ему рычаг или крюк, давлением и постукиванием выравнивает поверхность.

Узнайте, какие существуют наборы для удаления вмятин и какой лучше выбрать.

Посредством аппликатора

Вмятины втягивают при помощи специального набора, который называется «Pops-a-Dent». В наборе есть коромысло, изготовленное из пластика, которое особым образом изогнуто. Чтобы не повредить поверхность, оно имеет длинные лапки с прорезиненной губкой на их концах.

Термопистолет и набор стержней с силиконовым клеем. Также в комплект входят насадки с разной площадью захвата, чьи подошвы клеятся на вмятину и таким образом производят их выпрямление.

Важно! Через технологические отверстия вы обязательно должны увидеть выступающий клей, это придаёт хорошую прочность самому креплению.

При помощи вышеупомянутого устройства справиться с дефектом несложно:

Первым делом нужно обезжирить саму вмятину и насухо протереть. На обрабатываемой поверхности не должно остаться ни пылинки. Расплавляем клей и как можно быстрее наносим его на насадку. Прижимаем к вмятине, немного прокручивая и вдавливая её на полоборота. Спустя 2–3 минуты сквозь ушко насадки нужно продеть черенок. Затем нужно накрутить вентиль на резьбу. Медленно выпрямляем вмятину, пока она не сровняется с уровнем металла. После этого следует оставить всё в данном положении на 5–7 минут. Отвинчиваем вентиль, снимая дугу. Чтобы отделить насадку, нагреваем пластик при помощи строительного фена, при этом прокручиваем её по сторонам.

Если же ваши навыки вождения очень аккуратны, то вам можно не покупать весь набор. Достаточно будет приобрести только клеевой пистолет. Дугу можно изготовить в домашних условиях самому, к примеру, из дерева. Вместо стержней можно использовать обыкновенный болт, приклеивая его шляпкой к дефекту.

Рекомендуем ознакомиться с принципом работы магнитного индуктора — прибора для удаления вмятин без покраски.

Термический

Суть этого метода заключается в том, что от огромного перепада температур металл начинает выравниваться. Чтобы осуществить данный метод у вас должны быть:

строительный фен;сжатый воздух.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

После того как нагревается зона вмятины, её охлаждают с помощью сжатого воздуха. Если зона поражения большая, то её нагревают в нескольких местах.

Почему данные технологии столь популярны

Все вышеперечисленные технологии имеют большую популярность по нескольким причинам:

бюджетный ремонт;затраты по времени минимальные;не требуют от человека специальных навыков.

Как видим, есть немало способов исправления и выравнивания различных вмятин в домашних условиях. Надеемся, что данная информация будет вам полезна в случае ремонта авто.