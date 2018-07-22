Непомнящий — об игре «Балтики»: «Чтобы команда заиграла, нужно время»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал поражение от «Тамбова»в матче 2-го тура Футбольной национальной лиги.

«Балтика» в Калининграде уступила со счетом 1:2, проиграв второй подряд матч на старте первенства.

«Результат нас не устраивает. Так же, как и по большому счету игра. Получилось так, что соперник очень грамотно использовал наши проблемы. Мы же не нашли противоядие.

Настроение близко к паническому, но мне бы хотелось сказать, что за исключением того, что мы не можем реализовать создаваемые моменты, остальное вполне достойно. Мы встречались с весьма опытным соперником, который лучше обучен.

Для того, чтобы команда заиграла, нужно время. Очень резко произошли изменения в составе, связи только-только налаживаются. Поэтому проблемы и ошибки в обороне, отсюда и не очень завершенная игра в атаке», — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.