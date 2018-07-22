Главврач Морозовской больницы: Столичные улицы раньше напоминали Луну

В воскресенье, 22 июля, корреспондент «ВМ» прогулялся по городу с главврачом Морозовской больницы Игорем Колтуновым и побеседовали о том, как изменился город за последнее время.

— Игорь Ефимович, каковы самые заметные изменения в структуре Морозовской больницы за последние годы?

— Самое знаменитое событие — это запуск новой Морозовской больницы. Новый корпус дал возможность выполнить ранее задуманный план о создании полнопрофильного детского лечебного учреждения полного цикла. Сегодня в Морозовской детской больнице есть практически все виды медицинской помощи, которые оказываются в условиях мегаполиса на базе одного полнопрофильного стационара.

— Если говорить о преображении Москвы в целом, что в первую очередь бросается вам в глаза?

— Самое очевидное для меня изменение — это территория вокруг и внутри Морозовской больницы, которую привели в порядок впервые за 110 лет. В целом Москва повернулась лицом к человеку. Когда в девяностые мы выходили на улицу, казалось, что выходишь на Луну: света нет, общественный транспорт ходит очень редко, мусор не убирается. Теперь по городу можно комфортно гулять.

— Но к хорошему быстро привыкаешь.

— Знаете, на что сейчас жалуются пациенты Морозовской больницы? На то, что до микроволновой печи далеко идти, или на то, что у медсестры пульта от телевизора не допросишься. Москва, конечно, избаловала горожан во многих вещах.

— А как изменился ваш родной район Москвы?

— За последние 30 лет я поменял много мест в этом городе. Если говорить о районе, где родилась моя бабушка, — это Зарядье. Там, конечно, все изменилось до неузнаваемости. Нужно отметить: все, что делается Правительством Москвы и мэром — это понятные вещи для любого здравомыслящего человека. Если у людей возникают проблемы с принятием этих изменений — то в основном это связано с морально-психологической неготовностью ним.

— Чисто там, где не мусорят, или там, где убирают?

— Однозначно там, где не мусорят. Когда человек вытряхивает пепельницу из машины на асфальт — это примитивная реакция протеста из-за достаточно низкой самооценки и низкого культурного уровня. Однако уникальность политики мэра Москвы Сергея Собянина в том, что преобразования города начались не только с транспорта или асфальта, но и с реформы культурных объектов, чтобы сформировать правильное восприятие городской среды. Изменилась культура отдыха в парке Горького и Сокольниках — люди лежат на траве, отдыхают, никто ни к кому не пристает. Можете представить себе такое 20 лет назад?

— Положительных изменений много. Чего не хватает?

— Я работаю в Москве около 30 лет, и с приходом Сергея Собянина впервые столкнулся с тем, что органы исполнительной власти дают возможность работать и самовыражаться как специалисту. Как пример — получение статуса «Московский врач». Не хватает, как ни странно, амбициозных квалифицированных специалистов. Сейчас у молодежи есть возможность быть лидерами в своей области и достойно представлять свою профессию.

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