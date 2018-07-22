Ветеринарные службы перейдут под единый контроль

Президент Владимир Путин поручил до 25 июля представить предложения о наделении Россельхознадзора полномочиями по контролю над региональными ветслужбами. Оформить все необходимые изменения в законодательство, в частности в Закон «О ветеринарии», планируется к 1 сентября этого года.

"Мы поддерживаем необходимость возврата централизованной системы ветеринарного контроля", — заявил «РГ» зампред правления Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов . По его словам, сейчас слишком многое зависит от того, какие решения принимаются на местах. Дело в том, что ветеринарные службы сами устанавливают планы противоэпизоотических мероприятий и сами же оценивают их выполнение. Даже такие важные решения, как вакцинация при выявлении заболеваний животных, принимаются на уровне регионов.

По мнению главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, «ситуация назрела настолько, что откладывать решение накопившихся проблем нельзя». По его словам, региональные ветеринарные службы показали крайне низкую неэффективность своей работы. «Над ними нет никакого контроля, за исключением надзора со стороны региональных властей, — продолжил он. — В результате они работают как хотят, но в большинстве случаев — плохо». В условиях, когда в стране складывается тревожная ситуация по целому ряду угроз (африканская чума свиней (АЧС), птичий грипп и так далее), вернуть централизованное управление просто необходимо.

Между тем ситуация действительно складывается тревожная. В частности, за последние десять лет в России серьезно возросло количество заражения животных болезнями, в том числе и особо опасными. Это и уже ставшая известной АЧС, и птичий грипп. Но список длинный: лейкоз крупного рогатого скота, репродуктивно-респираторный синдром свиней, а также общие для человека и животных сибирская язва, бешенство, ящур, трихинеллез, туберкулез, бруцеллез. Совокупный экономический ущерб только от АЧС среди поголовья домашних свиней превысил 14 миллиардов рублей, отмечается в пояснительной записке к документам.

Кроме того, раздробленность региональных ветеринарных служб, разные объемы их финансирования, уровни оснащения лабораторий и, как следствие, качество исследований негативно влияют и на потенциал экспортных поставок отечественной продукции в другие страны. «Например, в Китай и другие потенциально привлекательные для нашего экспорта страны», — подытожил Дмитрий Леонов.

Экономический ущерб только от африканской чумы свиней уже превысил 14 миллиардов рублей

Федеральный контроль за работой региональных ветеринарных служб позволит улучшить эпизоотическую обстановку в стране и сократить возможные риски, которые с каждым годом только увеличиваются, считают эксперты.