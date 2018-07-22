Разрушения ужасны: Фабрику-кухню сняли на видео с высоты птичьего полёта

Самарский видеоблогер снял с квадрокоптера здание Фабрики-кухни. На записи видно, как сильно разрушился памятник архитектуры.

Здание пострадало в результате неграмотной реконструкции и сейчас находится в аварийном состоянии. Самарские архитекторы отмечают, что главной ошибкой горе-реставраторов было снять с Фабрики-кухни крышу и оставить её в таком виде на зиму.

Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой . Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян.

Реставрировать Фабрику-кухню начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись. Сначала — из-за проблем с финансированием, затем — по причине недопонимания между подрядчиком и заказчиком. Во время проведения работ возникла необходимость в корректировке проекта.

В результате архитекторы забили тревогу. Они потребовали срочно укрепить здание, чтобы оно не обрушилось под воздействием осадков. На зиму памятник решили законсервировать, но и с этим возникли проблемы. Теперь фактически придется начинать всё заново. На повторную реставрацию Фабрики-кухни выделили около 580 миллионов рублей.

Как будут спасать уникальное сооружение? Подробности — в репортаже 63.ru.