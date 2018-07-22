В России упали цены на морковь и картофель

На 1 процент с начала июля подешевели яблоки. Правда, свежий урожай стоит недешево, в среднем 130-140 рублей за килограмм.

Интересно, что лидеры снижения цен начала июля — помидоры и огурцы, сейчас, наоборот, немного прибавили в цене. Помидоры подорожали на два процента, огурцы — на пять.

Никак пока не хочет дешеветь белокочанная капуста. Сейчас она в среднем стоит 30 рублей за килограмм, с начала месяца она прибавила в цене 1 процент, хотя с декабря прошлого года подешевела на 90 процентов. «Еще не было большого урожая капусты в стране, отсюда такая цена. Картофель, кстати, тоже подешевел несильно, потому что молодой урожай поступает из-за границы, например, из Азербайджана . А старые запасы требуют немалых расходов на хранение, к тому же эти запасы небольшие», — рассказал «РГ» аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод

Помидоры и огурцы хорошо дешевели в начале июня, когда появился урожай открытого грунта, а также из теплиц. Кстати, в России за последние два-три года было введено много новых производств овощей. Наши тепличники попали в тепличную же среду, обеспеченную поддержкой государства и запретами на ввоз овощей из ряда зарубежных стран. «По данным региональных органов управления АПК, сбор тепличных овощей на 16 июля в целом по стране составил около 600 тысяч тонн. Это на 19 процентов выше, чем в прошлом году», — рассказали в минсельхозе.

В целом дефицита основных продуктов, по официальным данным, в стране нет. «Но особенности рыночной экономики таковы, что дефицит или профицит всегда приводит к колебанию потребительских цен. И если мы видим баранину на прилавке по 600 рублей за килограмм, дефицита на первый взгляд нет, но она стоит столько, потому что ее мало», — отметил Леонид Холод.

Помидоры и огурцы хорошо подешевели в начале июня, когда появился урожай открытого грунта, а также из теплиц

Тем временем исследовательские центры по-своему оценивают покупательную способность россиян. «Россияне отметили стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо», — говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Чаще всего потребители указывают на незначительный рост цен на хлебобулочные изделия — 43 процента и молочные продукты — 45 процентов. Овощи и фрукты стали единственной категорией с небольшим — до 10 процентов — снижением цен.

Исследовательский центр Ромир, в свою очередь, сообщает, что россияне в июне продолжили сокращать повседневные расходы. С учетом инфляции траты семей за месяц уменьшились на 3,7 процента, при этом расходы на продукты в июне оказались больше, чем в мае.