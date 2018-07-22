Мужчина в Саратове грозил взорвать газом жилой дом

Стали известны подробности происшествия, случившегося в Заводском районе областного центра.

Сотрудники полиции продолжают поиски телефонного террориста.

Позвонивший в службы экстренного реагирования неустановленный пока мужчина угрожал пустить в своей квартире бытовой газ и взорвать таким образом дом с соседями.

Полиция, областная служба спасения, газовая служба прибили на место предполагаемого взрыва к дому № 26 на проспекте Энтузиастов.

— Газ в квартире предполагаемого террориста был сразу перекрыт газовиками, — сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин. — Успел хозяин квартиры открыть газ на своей плите или нет — не готов уточнить в данный момент. Никто во время инцидента не пострадал.

В настоящий момент сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника. Одна из версий — человек был в неадекватном состоянии.