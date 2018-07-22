Ещё
Мужчина в Саратове грозил взорвать газом жилой дом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина в Саратове грозил взорвать газом жилой дом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Стали известны подробности происшествия, случившегося в Заводском районе областного центра.
Сотрудники полиции продолжают поиски телефонного террориста.
Позвонивший в службы экстренного реагирования неустановленный пока мужчина угрожал пустить в своей квартире бытовой газ и взорвать таким образом дом с соседями.
Полиция, областная служба спасения, газовая служба прибили на место предполагаемого взрыва к дому № 26 на проспекте Энтузиастов.
— Газ в квартире предполагаемого террориста был сразу перекрыт газовиками, — сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин. — Успел хозяин квартиры открыть газ на своей плите или нет — не готов уточнить в данный момент. Никто во время инцидента не пострадал.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают поиски злоумышленника. Одна из версий — человек был в неадекватном состоянии.
Новости Саратова: последние новости
Мама погибшего под колесами в Саратове ребенка: «Больше нет моего мальчика…» За вывоз мусора жители Саратовской области будут платить по-новому Саратовцы не смогут справлять нужду на набережной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети21
Трамп снова попался196
Греция меняет тон в отношении России246
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться36
Звезду КВН зарезали в драке25
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение