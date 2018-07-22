Памятный знак яркому событию

Решения об установке того или иного памятника в столице принимает комиссия Московской городской думы по монументальному искусству, которую возглавляет Игорь Воскресенский . Я, увы, в ней не состою, однако Департамент культурного наследия столицы нередко участвует в ее заседаниях.

Как москвичу мне кажется, что идея установить памятник главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову или же ноге вратаря нашей команды Игоря Акинфеева сомнительна.

Совсем другое дело — памятники, которые олицетворяют собой некий собирательный образ какого-либо события или явления. Например, мемориал городам-героям в Александровском саду, символизирующий мужество горожан и победу советской армии в Великой Отечественной войне. Если нога Акинфеева — это и есть тот самый образ, олицетворяющий наши успехи в футболе, то почему бы и нет? Хотя я уверен, что это довольно-таки спорная идея.

Мне больше импонирует другая мысль, которая, по моим сведениям, недавно заинтересовала правительство Москвы . Нужно установить памятник не конкретному человеку, а увековечить само событие, то есть минувший чемпионат мира по футболу.

Например, установить памятный знак на Никольской улице, где очень часто собирались футбольные болельщики. Да, безусловно, такая идея имеет место быть, и она может быть предложена и проработана.

Думаю, это гораздо интереснее и не так незатейливо, как идея установить памятник ноге Акинфеева.

Вам всем известно, чем же запомнилась москвичам и нашим гостям Никольская улица: именно здесь развернулись основные гулянья на этом прекрасном празднике футбола. Сам факт того, что у нас в России , в Москве — нашем любимом городе, — впервые за всю историю прошел чемпионат мира (событие, на мой взгляд, мирового масштаба), обязательно должен быть увековечен. Необходимо сохранить о нем добрую память и передать ее нашим потомкам. Да и мы сами, гуляя по Никольской улице, будем с улыбкой и радостью вспоминать то замечательное время, когда здесь собирались тысячи шумных и веселых футбольных болельщиков из всех уголков мира.

Но я хотел бы еще раз подчеркнуть, что этот вопрос в настоящее время пока существует лишь на уровне идеи и требует тщательной проработки. Однако нельзя не согласиться, что такой памятный знак мог бы действительно стать важной и значимой частью московской истории.