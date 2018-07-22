Тестостерон: как он действует на человека

Тестостерон — самый популярный из гормонов. О нем любят поговорить медики, спортсмены, семейные психологи и даже диетологи. Но далеко не все, что о тестостероне говорят — правда.

Тестостерон и агрессия

Представление о том, что уровень агрессии у человека коррелирует с содержанием в его организме тестостерона закрепилось в медицине в 1980—1990 годы, когда в мире было проведено множество исследований на эту темы.

Так, замеры тестостерона у 600 заключенных американских тюрем показали, что те, кто имел более высокий уровень этого гормона, были в тюрьме на первых ролях, имели больше конфликтов с тюремной администрацией, а совершенные ими преступления чаще были насильственными.

Проводились и другие исследования на эту тему. Брольшинство из них подтверждали: тестостерон и агрессия взимосявзаны. Уровни тестостерона коррелируют с агрессивностью даже у 9—11-летних мальчиков.

Передозировка тестостероном

Тестостерон, как бы его ни пытались возвеличить мужские журналы, довольно опасный гормон. Переизбыток тестостерона в организме может привести к нежелателтным последствиям, таким как облысение, рост груди, сморщивание яичек у мужчин, огрублению голоса и росту волос на теле у женщин. Искусственное повышение уровня тестостерона особенно опасно в пожилом возрасте, когда может повлечь за собой проблемы с сердечно-сосудистой деятельностью.

Тестостерон и скупость

Исследования, проводимые в 2009 году Эрнстом Фехром, невроэкономистом из Университета Цюриха показали, что тестостерон влияет практически на все аспекты поведения человека. У людей с пониженным содержанием тестостерона в крови могут усиливаться такие качества как скупость, склонность к накопительству. Если говорить формально, то люди с пониженным содержанием тестостерона — идеальные хранители денег, идеальные банкиры.

В подтверждение вышесказанного: скопцы были очень зажиточными. Идея накопительства была у них одной из основных. В одной из скопческих песен прямо говорится: «Вот мы не женимся и замуж не выходим, оттого и богаты. Делайте то же, что и мы, перестаньте верить вашим жеребцам тогда жить будет легче, будете богаты, будете святы».

Тестостерон и долгая жизнь

Влияние тестостерона на продолжительность жизни не раз находило свои подтверждения в различных исследованиях. Одно из них, проведенное в 1969 году среди пациентов психиатрической больницы в Канзасе, показало, что кастрированные мужчины живут на 14 лет дольше.

Интересные данные по этому вопросу были недавно опубликованы корейским ученым Кюн-Чин Мином. Он изучил книгу «Ян-Се-Ке-Бо», в которой можно проследить генеалогическую информация о 385 семействах придворных евнухов. Сравнивая продолжительность жизни 81 евнуха с подтвержденными датами срока жизни, Кюн-Чин Мин увидел, что средняя продолжительность жизни евнухов была 71 года. То есть своих современников евнухи переживали в среднем на 17 лет.

Тестостерон и лысина

Существует представление о том, что если у мужчины лысина, то уровень тестостерона у него непременно высокий. Однако это заблуждение. Прямой корреляции между этими показателями не существует: анализ медицинских карт многих тысяч мужчин (как лысых, так и тех, у кого волос много), показал, что уровень тестостерона никак не влияет на наличие волос на голове. Причин облысения может быть десятки — начиная от генетических, заканчивая перенесенными болезнями, употреблением медицинских препаратов, стрессом и диетами.

Лечение тестостероном

Лечение тестостероном очень популряно за границей. Если верить рекламе, пластыри и гели с тестостероном от чего только ни помогают: от хронической усталости не оставят и следа, с эректильной дисфункцией у мужчин справятся, еще и от живота избавят!

Однако толку от средств с тестостероном обычно не больше, чем от плацебо — считают врачи. Тестостерон может незначительно повысить либидо, но против эректильной дисфункции он бессилен. Что касается лишнего веса, тестостерон может немного снизить безжировую массу тела, но использовать его в качестве препарата для похудения — ненаучно. Если говорить об усталости, то ни одно из клинических исследований не подтвердило, что причина ее может крыться в снижении уровня тестостерона.

Тестостерон и победа

Бразилией. У победителей в спортивных соревнованиях уровень тестостерона в крови повышается. Интересно, что повышается он и и фанатов победителя. Это установили итальянские ученые, делавшие замеры тестостерона у контрольной группы болельщиков после футбольного матча между Италией

Тестостерон и либидо

Конечно, либидо зависит от тестостерона, но не в такой степени, как мы привыкли считать. В этом вопросе мужской гормон играет далеко не главную роль. На либидо сильнее влияют другие факторы — как физические, так и психологические. Представления о сексе, здоровье, уровень стресса, эмоциональное состояние и даже других гормонов оказывают воздействие на потребность в сексе куда больше, чем тестостерон. Так, иссследование, проведеннное в 2012 году учеными из Итальянского общества андрологии и сексуальной медицины показало, что на либидо, например, крайне негативно влияет «избыточнное потребление контента порносайтов», при этом участники исследования были молоды и здоровы, с нормальным уровнем тестостерона в плазме крови.

Евнухи в политике

На протяжении более чем 2000-летней истории Китая евнухи занимали в его политике первые места, были «приближенными» к императорам, а в период их малолетства и вовсе фактически стояли у власти. Отсутствие тестостерона делало евнухов послушными и верными слугами, но тот же фактор делал их и идеальными интриганами, которые могли оставаться «серыми кардиналами» при правителе. Как показали недавние исследования, значимость евнухов была так сильна ещё и в силу того, что они жили намного дольше чем простые люди своего времени.

Тестостерон и органолептика

Самыми лучшими дегустаторами в мире являются японцы. Из-за низкого (по сравнению с европейцами) уровня тестостерона у них лучше развиты вкусовые рецепторы. 4 ноября прошлого года в журнале The Guardian были опубликован рейтинг знаменитого ежегодного гида по виски World Whiskey Bible, в которым лучшим виски был признан японский односолодовый виски 2013 года Ямадзаки.

Тестостерон и диета

На содержание тестостерона в организме может влиять диета. Проведенные в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса исследования обнаружили связь между потреблением животных жиров и повышением уровня тестостерона. То, что изменение рациона может иметь серьезные последствия, показывает пример той же Японии

Изменение японской диеты, увеличение доли фастфуда в рационе уже имеет социальные последствия. Речь идет о школьной агрессии, участившихся депрессиях. К 2003 году доля проявления агрессии выросла на 5% в средней школе и на 28% — в начальной.

Тестостерон и дети

Шансы завести ребенка у мужчины с высоким тестостероном выше, однако дальнейшее его поведение может восприниматься обществом спорно. Согласно исследованию, проведенному учеными Школы естественных наук в Стирлинге ( Великобритания ), мужчины с невысоким уровне тестостерона проявляют большую заботу по отношению к ребенку, чем мужчины-мачо. Чем выше уровень тестостерона у мужчина, тем меньше времени он проводит с ребенком, и тем меньше проявляет желания делать это.

Тестостерон, слюна и профессии

Исследовательская группа под руководством профессора Павла Сапиенца в 2009 году провела исследование. У 550 студентов-экономистов МВА из школы бизнеса Университета Чикаго были взяты пробы слюны для определения уровня тестостерона. Данные о концентрации гормона были сравнены с проведенными ранее опросами. Выяснилось, что склонность мужчин к риску почти не коррелирует с уровнем тестостерона в слюне. У женщин же была замечена прямая зависимость: склонность к риску напрямую коррелировала с уровнем тестостерона. То есть вне зависимости от уровня тестостерона, мужчины ведут себя в рискованных ситуациях схоже, женщины же делятся на «авантюристок» и «тихонь».

Двойник эстрогена

Тестостерон, как это ни странно, является практически двойником своего антогониста в мире гормонов — эстрогена. Они имеют практически идентичные структурные химические формулы. Разница между ними в одном атоме углерода. Ученые в шутку называют это «Пенисом андрогена». Поэтому тестостерон легко преобразуется в эстроген через фермент надпочечников ароматазу.

Тестостерон и пальцы

Установить, каким был уровень тестостерона у человека в период внутриутробного развития очень просто. Достаточно посмотреть на кисть правой руки. У мальчиков указательный палец на правой руке короче их безымянного пальца. Это было установлено даже у других пятипалых существ, таких как крысы. Чем выше уровень тестостерона до рождения, тем больше разница между безымянным пальцем и указательным.

Борись или беги

По уровню тестостерона можно определить поведенческую модель человека в критической ситуации, поскольку уровень этого гормона связан с базовым инстинктом «борись или беги». Если после поражения у проигравшего остается повышенный уровень тестостерона, то, скорее всего, он будет готов к дальнейшей борьбе. А, если пониженный — вероятно, его карта бита.

Тестостерон и поцелуй

Слизистые оболочки внутри рта легко проницаемы для тестостерона. При поцелуе через слюну мужчины тестостерон попадает в рот женщины, который впитывается через слизистую оболочку. В результате этого растет ее возбуждение и повышается вероятность ее участия в репродуктивном поведении.

Тестостерон и брак

Уровень тестостерона напрямую зависит от социального статуса мужчины. Исследование, проведенное профессором Питером Греем из Университета Невады в Лас-Вегасе и его коллегами из университета Висконсина Гарвардского университета изучали влияние статуса женатого человека на уровень полового гормона тестостерона в организме мужчины.

Оказалось, что у женатых мужчин уровень тестостерона ниже, чем у их одиноких ровесников. Также было обнаружено, что у мужчин, имевших нескольких жен, содержание полового гормона было еще более низким, чем у вступивших в моногамный брак.

Тестостерон и годы

То, что уровень тестостерона с годами снижается не является аксиомой. У мужчин с хорошим здоровьем уровень тестостерона остается на прежнем уровне даже в преклонных годах. Раньше считалась, что с 40 лет у мужчин происходит снижение уровня тестостерона на 1 процент в год. И с этим нужно жить. Австралийские исследователи опровергли это мнение. В журнале Клинической Эндокринологии было опубликовано «Исследование Здоровых Мужчин», в котором говорилось, что у «испытуемых» старше 40 лет с хорошим или прекрасным здоровьем «нет признаков снижения тестостерона с возрастом». Такие выводы были сделаны на основании эксперимента, в котором приняли участие 325 здоровых мужчины за 40. Каждый из них в течение 3 месяцев 9 раз сдавал анализ крови.