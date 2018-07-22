Праздник начала сенокоса 

22 июля в саду «Эрмитаж» отметили удмуртский национальный праздник Гербер.
«Удмуртия заряжает» — такой девиз был избран для фестиваля национальной культуры Удмуртии «Гербер», который 22 июля прошел в столичном саду «Эрмитаж».
— Дата проведения фестиваля приурочена к удмуртскому национальному празднику Гербер, который традиционно отмечается перед началом сенокоса, — рассказала «ВМ» пресс-секретарь фестиваля Кристина Арашкевич. — В этот день удмурты устраивают народные гулянья.
Посетители мероприятия могли познакомиться с бытом и культурой Удмуртской республики, не покидая Москвы. Праздничная площадка была поделена на три смысловые зоны, которые призваны были в полной мере продемонстрировать потенциал республики.
Каждый желающий мог полюбоваться на работы финалистов фотоконкурса «Моя Удмуртия», которые отражали быт, культуру и природу республики. Также были организованы выступления народных коллективов и мастеркласс от женского футбольного клуба «Торпедо-Ижевск».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Петров, заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы:
— Сабантуй — это грандиозное по своим масштабам, значимости и красоте событие. Все москвичи любят этот праздник. И отрадно, что большое количество жителей Подмосковья приезжают к нам. Сабантуй — традиционно очень хлебосольный праздник. В этом году мы разделили чак-чак весом в 2018 килограммов на 10 тысяч гостей.