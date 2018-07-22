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Панайотов огорошил новостью об участии в «Евровидении»
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Панайотов огорошил новостью об участии в «Евровидении» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Певец считается одним из самых талантливых и перспективных молодых звезд. «Славянский базар в Витебске», "Лайма. Рандеву. Юрмала", «Жара» в Баку — этим летом он, традиционно, участвует во всех главных музыкальных фестивалях стран бывшего Советского Союза. Но готовит себя к главному событию в жизни — к «Евровидению».
"Сразу после моего участия в шоу «Голос» (в 5-м сезоне в 2016-м году он занял 2-е место — Прим. ред.) один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на «Евровидении», — заявил Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru на фестивале Лаймы Вайкуле. — И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил".
"Ясновидящий не уточнил, в каком году это случится, но я знаю, что определенно буду участвовать в этом конкурсе, — продолжает певец. — Жду, пока созреет мир (смеется). Вообще, это мое любимое музыкальное шоу, я смотрю его каждый год и представлю себя на сцене там".
Александра не смущает, что участников этого смотра ряженых всея Европы часто называют «фриками». «Это конкурс номера и удачи, а уж как кто выглядит — другой вопрос», — пояснил исполнитель.
Кстати, два года назад меломаны были почти уверены, что Панайотов будет представлять нашу сртану на «Евросонге» в Киеве. «Я сам очень надеялся, что поеду именно я, тем более, было такое громкое возвращение на сцену, — вспоминает артист. — В интернете то и дело появлялись вбросы, что, мол, поедет Панайотов. Хотя со мной лично канал „Россия“, который в тот год выбирал участника, ничего не обговаривал и ничего мне не предлагал».
В тот год, как известно, решением телеканала для поездки в столицу Украины была выбрана Юлия Самойлова. Девушку со скандалом в страну не пустили и ее было решено представить через год на конкурсе в Португалии. Там Самойлова не прошла даже в финал. И многие стали говорить, что надо было все-таки посылать Панайотова — у него есть и голос, и внешние данные, и харизма, чтобы достойно представить нашу страну. Да и текст песни он в прямом эфире точно не забудет.
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