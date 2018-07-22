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В зоне риска: с начала года 55 дончан пожаловались на укусы диких животных
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В зоне риска: с начала года 55 дончан пожаловались на укусы диких животных 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Среди домашних животных бешенством чаще всего болеют собаки
С января 2018 года за помощью при укусе животных обратилось почти шесть тысяч жителей Ростовской области. При этом 55 из них пожаловались на укусы диких зверей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области. — Это на 3,9% и 16,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, — добавили в пресс-службе ведомства. При этом за последние пол года случаи бешенства среди животных зафиксировали в семи районах региона: Красносулинском, Октябрьском, Усть-Донецком, Тацинском, Дубовском и Пролетарском. Если говорить о диких животных, что чаще всего бешенство обнаруживалось у лис и шакалов. Среди домашних питомцев бешенством чаще всего заболевали собаки. Чтоб снизить риск заболевания домашних животных, нужно выгуливать их в специально отведенных для этого местах, надевать намордники и вовремя проводить вакцинацию любимцев. Что касается людей, то нужно стараться не контактировать с дикими животными. Если вас все-таки укусили, поцарапали или обслюнявили, то необходимо сразу же обратиться за помощью в ближайший травмпункт, чтоб сделать прививку от бешенства.
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