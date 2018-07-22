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Россия завершила поставки вооружения Армении
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Россия завершила поставки вооружения Армении 

Sputnik Азербайджан 20 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 22 июл — Sputnik. Поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов полностью завершены. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с журналистами в воскресенье.
Министр заявил, что поставлено современное оружие и вооружения, не исключив, что такого нет даже на вооружении российской армии.
Тоноян заметил, что армяно-российские добрососедские отношения укреплены многими договорами, однако он не исключил пересмотр некоторых пунктов в этих документах в случае необходимости.
В 2016 году Россия выделила Армении кредит в 200 миллионов долларов на закупку вооружения.
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