Россия завершила поставки вооружения Армении

БАКУ , 22 июл — Sputnik . Поставки вооружений по армяно-российскому кредитному соглашению на 200 миллионов долларов полностью завершены. Об этом, как сообщает Sputnik Армения , заявил министр обороны Армении Давид Тоноян на встрече с журналистами в воскресенье.

Министр заявил, что поставлено современное оружие и вооружения, не исключив, что такого нет даже на вооружении российской армии.

Тоноян заметил, что армяно-российские добрососедские отношения укреплены многими договорами, однако он не исключил пересмотр некоторых пунктов в этих документах в случае необходимости.