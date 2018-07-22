Хроники Русского. Часть четвертая (эпилог)

Эти строки я пишу в комфортабельном воздушном лайнере Boeing 777-300-ER (кстати, буквы в названии самолета означают увеличенную дальность полета, что для Владивостока очень кстати). Где-то с передних кресел до меня доносятся слова «цифровизация» и «Игорь Иванович», а с задних — «нейроинтерфейсы» и «CDO». Образовательный интенсив «Остров 10-21» продолжается уже в самолете.

Да, я же не говорил: Игорем Ивановичем у нас называют ИИ — искусственный интеллект, который прокладывал индивидуальные треки для участников интенсива. Образованные островитяне тут же начали спорить, какой именно Игорь Иванович «работает» у нас искусственным интеллектом — почтальон Печкин или Гарик Сукачев

Последние дни Третью, предыдущую часть дневника я остановил на 18 июля, предпоследнем дне регулярной программы интенсива, где я и сам ходил на лекции, мастер-классы и «визионерские» лекции в финале. Последний день «регуляра» для меня запомнился двумя интервью — одним состоявшимся и одним несостоявшимся. Утром мне, наконец, удалось сделать то, что я не смог, работая в МФТИ — поговорить с одним из двух выпускников этого знаменитого вуза, которые «доросли» до лауреата Нобелевской премии — Константином Новоселовым . Получилась замечательная беседа о жизни, об образовании и о науке, но подробности читайте на нашем портале — на следующей неделе.

Со вторым было смешно. Я не буду называть имени этого ученого, но скажу, что среди нобелевских лауреатов я таких не встречал — ни один серьезный ученый на Западе не отказал в интервью с формулировкой «если у вас нет миллиона подписчиков, мне трудно будет с вами общаться». Впрочем, это просто показывает то, что ученые — это тоже люди, и среди них встречаются совсем разные люди.

Финал образовательной программы получился неожиданным и заставил вспомнить незабвенного «Того самого Мюнхгаузена» (помните — «сначала намечались аресты, потом танцы, потом решили совместить»). Намечались в параллель две мегалекции о будущем: нобелиата Константина Новоселова и миллиардера Игоря Рыбакова . Естественно, островитяне просто разрывались. В результате нас ждало мегасобытие –«тройная лекция о будущем». Третьим не лишним стал сам Дмитрий Песков . Нужно ли говорить, что на лекции был аншлаг? Я, к слову, на нее не попал — но по другой причине: я сам читал научно-популярную лекцию во Владивостоке. Пришлось смотреть видео глубокой ночью.

Осмысление

Самое важное, что нужно сейчас — это осмыслить все, что происходило в эти дни и сделать правильные выводы. Сам интенсив ушел в прошлое, оставив после себя гигабайты цифрового следа, десятки (если не сотни) часов видео, которое еще не все опубликовано, тесно связанное сообщество, десятки проектов, стоящих «ногами» на земле. Но что дальше?

Перед самым закрытием «Острова» для меня нашел время поговорить об итогах интенсива руководитель программного комитета, проректор ДВФУ Дмитрий Земцов . Я прекрасно знаю, как работал весь оргкомитет этого интенсива (на фоне которого график рядовых «островитян» с 6.30 до 23 кажется свободным), — и этот час был роскошным подарком. Тем более, что это было не официальным интервью «под запись», а обычной беседой двух людей, которым не все равно.

Мне кажется, что мой — внешний — взгляд на «Остров» и глубоко внутренний взгляд Дмитрия оказались очень похожими. «Остров» будет полезен не только для дела цифровизации страны, построению «Университета НТИ 20.35» здорового человека, но и для развития самого Владивостока как восточной столицы огромной страны. Ведь для большей части более чем тысячи далеко не последних людей этой страны Владивосток стал реальным городом, «местом силы», а не некоей мифической родиной группы «Мумий Тролль». И эти люди сюда вернутся.

За 12 дней моя лента в Facebook выросла на сотню человек, профиль которых отличался особой рамкой «Я еду на Остров 10-21» или «Встретимся на Острове 10-21». Пока я летел, все они начали менять рамку на новую: «Я выжил на Острове 10-21». Что ж, надеюсь, это народившееся сообщество выживших сделает еще много важного для того, чтобы жизнь не на Острове, а в нашей стране стала лучше. А с ними выжил и я, что тоже, в общем, не самая плохая новость.

Предыдущие выпуски можно прочесть здесь: часть первая, часть вторая, часть третья.

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