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Жительница Владивостока не ожидала увидеть такое внутри арбуза
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Жительница Владивостока не ожидала увидеть такое внутри арбуза 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Жительница Владивостока рассказала о неудачной покупке арбуза, начинка которого немало удивила и расстроила женщину, сообщает PRIMPRESS.
«Купила сегодня на Второй речке арбуз. День испорчен просто. Хотя бы говорили правду, что зеленый, а тут такое получается», — написала горожанка в соцсетях.
В подтверждение своих слов женщина опубликовала фотографию неудачной покупки. На кадре видно, что арбуз внутри не просто немного недоспелый, а абсолютно непригодный к употреблению.
В комментариях к посту многие пользователи отметили, что для этого лакомства пока еще не сезон. Хотя кто-то рассказал, что покупал «сочный и красный» арбуз в районе Спортивной. В то же время юзеры поспешили успокоить горожанку и призвали ее не расстраиваться.
«А вы не расстраивайтесь, пусть зелёный арбуз будет для вас самым большим горем», — написал один из подписчиков.
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