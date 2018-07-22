Жительница Владивостока не ожидала увидеть такое внутри арбуза

Жительница Владивостока рассказала о неудачной покупке арбуза, начинка которого немало удивила и расстроила женщину, сообщает PRIMPRESS.

«Купила сегодня на Второй речке арбуз. День испорчен просто. Хотя бы говорили правду, что зеленый, а тут такое получается», — написала горожанка в соцсетях.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала фотографию неудачной покупки. На кадре видно, что арбуз внутри не просто немного недоспелый, а абсолютно непригодный к употреблению.

В комментариях к посту многие пользователи отметили, что для этого лакомства пока еще не сезон. Хотя кто-то рассказал, что покупал «сочный и красный» арбуз в районе Спортивной. В то же время юзеры поспешили успокоить горожанку и призвали ее не расстраиваться.

«А вы не расстраивайтесь, пусть зелёный арбуз будет для вас самым большим горем», — написал один из подписчиков.