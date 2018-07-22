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Эквадор не выдаст Ассанжа из-за репутационных рисков — адвокат
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Эквадор не выдаст Ассанжа из-за репутационных рисков — адвокат 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам адвоката, срок исковой давности и по этим обвинениям закончился.
Для Ассанжа не наступит никаких правовых последствий, тем более, никто его не выдаст по той причине, что это репутационно будет выглядеть очень плохо для президента Эквадора. Об этом в интервью радио «Звезда» рассказал адвокат, глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев.
«Все эти слухи появляются исходя из того, что сроки исковой давности привлечений Ассанжа к уголовной ответственности по инкриминированным деяниям уже закончились. Американцы пытались привлечь его в раскрытии секретной информации, но уже привлеченный к ответственности американский рядовой солдат, поменяв пол, вышел на свободу. Шведские власти обвиняли его в том, что у него был незащищенный секс, что приравнивается к изнасилованию. Срок исковой давности и по этим обвинениям закончился. Попытки привлечь Ассанжа будут выглядеть как расправа за правду и доказательством того, что его раскрытые данные нашли свое подтверждение», — сказал «Звезде» адвокат.
Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян со ссылкой на свои источники сообщила, что в ближайшее время Эквадор выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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