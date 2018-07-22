Эквадор не выдаст Ассанжа из-за репутационных рисков — адвокат

По словам адвоката, срок исковой давности и по этим обвинениям закончился.

Для Ассанжа не наступит никаких правовых последствий, тем более, никто его не выдаст по той причине, что это репутационно будет выглядеть очень плохо для президента Эквадора . Об этом в интервью радио «Звезда» рассказал адвокат, глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев.

«Все эти слухи появляются исходя из того, что сроки исковой давности привлечений Ассанжа к уголовной ответственности по инкриминированным деяниям уже закончились. Американцы пытались привлечь его в раскрытии секретной информации, но уже привлеченный к ответственности американский рядовой солдат, поменяв пол, вышел на свободу. Шведские власти обвиняли его в том, что у него был незащищенный секс, что приравнивается к изнасилованию. Срок исковой давности и по этим обвинениям закончился. Попытки привлечь Ассанжа будут выглядеть как расправа за правду и доказательством того, что его раскрытые данные нашли свое подтверждение», — сказал «Звезде» адвокат.