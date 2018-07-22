Ещё
Радости Евпатории и разочарования Симферополя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Радости Евпатории и разочарования Симферополя 

Уральский меридиан 36 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Что происходит в Крымской столице?
Продолжая знакомиться с городами Крымского полуострова, авторы ИА «Уральский Меридиан» добрались до одного из Старейших регионов — города Евпатория, а также до Крымской столицы — Симферополя.
Евпатория
На въезде нас поджидают закормленные обитатели озера — лебеди. Крылатые друзья почти ручные и охотно идут на контакт, да и желающих покормить хоть отбавляй, поэтому рядом сотрудники ДПС контролируют дорожную ситуацию.
Немного погодя, виднеются узенькие улочки с брусчатой дорогой и двухэтажными домами, где на небольшой территории расположились разные религии и памятники древности. Куда не посмотри, везде наши предки ненавязчиво напоминают о себе. Пройти мимо этих памятников не удастся, ведь туристическая логистика, как и во многих городах Крыма, на высоком уровне.
Евпатория и вправду старый город, он заложен ещё до нашей эры более 2500 лет назад. Этакий город-сувенирная лавка, раскинувшийся на побережьи чёрного моря. Интересно, что в городе есть своя трамвайная линия, которая то огибает, то вклинивается прямо в автомобильную дорогу, очень напоминая суровый Уральский Челябинск.
Увы, подвела старая полуразрушенная набережная, сравнимая, разве что, с родным Курганом, да и один платный туалет на весь пляж вряд ли удовлетворяет потребности горожан. Зато народу тут хоть отбавляй.
Отдельно хотелось бы отметить бесплатные детские площадки. Ребёнку здесь точно не удастся заскучать, это сооружение вмещает одновременно до 30 детей.
Симферополь
Международный терминал аэропорта Симферополь. Источник изображения — YouTube-канал «SSN Крым»
Заезжая со стороны Симферопольского аэропорта виднеются бесконечные стройки. Невольно задумываешься про себя: «Большой град переживает строительный бум развязок и виадуков, россияне наступают!»
Но проникая вглубь города, начинаешь разочаровываться. Парк около центрального автобусного вокзала не в лучшем состоянии: урны не чистятся, мусор разбросан, выломана плитка, фонтаны не работают. Создаётся впечатление, что это место заброшено ещё с советских времён.
Нет и хороших дорог, в некоторых местах приходилось сбавлять скорость до нуля. Пешеходов тут пропускать не привыкли, ведь они так радушно благодарят тех, кто останавливается. Правда, местные водители не в восторге, и на попытки уступить дорогу, начинают сигналить. Скоростной режим здесь соблюдается только в местах расположения камер. Про разметку жители города разве что слышали. Жителей развозят старенькие Газели, которые пару лет назад колесили по районам Керчи.
Туристов в вечернее время почти не замечено, да и найти занятия тут не удалось, поэтому едем покорять южный берег Крыма.
Фото превью — ночной Симферополь. Яна Сурман / kryminfo.net
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени на Утином пруду утонул мужчина Курган признан политически неблагонадежным городом Дочка «Облкоммунэнерго» реконструирует коммунальные сети в Кировграде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался130
Греция меняет тон в отношении России227
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии253
Звезду КВН зарезали в драке24
Игрока КВН убили в драке15
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение