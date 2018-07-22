Радости Евпатории и разочарования Симферополя

Что происходит в Крымской столице?

Продолжая знакомиться с городами Крымского полуострова, авторы ИА «Уральский Меридиан» добрались до одного из Старейших регионов — города Евпатория , а также до Крымской столицы — Симферополя

Евпатория

На въезде нас поджидают закормленные обитатели озера — лебеди. Крылатые друзья почти ручные и охотно идут на контакт, да и желающих покормить хоть отбавляй, поэтому рядом сотрудники ДПС контролируют дорожную ситуацию.

Немного погодя, виднеются узенькие улочки с брусчатой дорогой и двухэтажными домами, где на небольшой территории расположились разные религии и памятники древности. Куда не посмотри, везде наши предки ненавязчиво напоминают о себе. Пройти мимо этих памятников не удастся, ведь туристическая логистика, как и во многих городах Крыма , на высоком уровне.

Евпатория и вправду старый город, он заложен ещё до нашей эры более 2500 лет назад. Этакий город-сувенирная лавка, раскинувшийся на побережьи чёрного моря. Интересно, что в городе есть своя трамвайная линия, которая то огибает, то вклинивается прямо в автомобильную дорогу, очень напоминая суровый Уральский Челябинск

Увы, подвела старая полуразрушенная набережная, сравнимая, разве что, с родным Курганом , да и один платный туалет на весь пляж вряд ли удовлетворяет потребности горожан. Зато народу тут хоть отбавляй.

Отдельно хотелось бы отметить бесплатные детские площадки. Ребёнку здесь точно не удастся заскучать, это сооружение вмещает одновременно до 30 детей.

Симферополь

Международный терминал аэропорта Симферополь. Источник изображения — YouTube-канал «SSN Крым»

Заезжая со стороны Симферопольского аэропорта виднеются бесконечные стройки. Невольно задумываешься про себя: «Большой град переживает строительный бум развязок и виадуков, россияне наступают!»

Но проникая вглубь города, начинаешь разочаровываться. Парк около центрального автобусного вокзала не в лучшем состоянии: урны не чистятся, мусор разбросан, выломана плитка, фонтаны не работают. Создаётся впечатление, что это место заброшено ещё с советских времён.

Нет и хороших дорог, в некоторых местах приходилось сбавлять скорость до нуля. Пешеходов тут пропускать не привыкли, ведь они так радушно благодарят тех, кто останавливается. Правда, местные водители не в восторге, и на попытки уступить дорогу, начинают сигналить. Скоростной режим здесь соблюдается только в местах расположения камер. Про разметку жители города разве что слышали. Жителей развозят старенькие Газели, которые пару лет назад колесили по районам Керчи

Туристов в вечернее время почти не замечено, да и найти занятия тут не удалось, поэтому едем покорять южный берег Крыма.

Фото превью — ночной Симферополь. Яна Сурман / kryminfo.net