Медведев призвал включить древесину в единую систему учета товаров

Рабочая поездка премьер-министра в Карелию началась с осмотра крупного деревообрабатывающего комбината «Калевала» — это базовое предприятие по деревянному домостроению в России . Продукция комбината реализуется более чем в двадцати странах ближнего и дальнего зарубежья.

На совещании по охране и защите лесов и глубокой переработке древесины глава правительства назвал меры, которые позволят соблюдать баланс между разумным использованием древесины и сохранением и возобновлением леса.

По приведенной им оценке, ущерб от незаконной рубки леса в РФ ежегодно исчисляется миллиардами.

В связи с этим создаваемая сейчас система прослеживаемости движения товаров должна учитывать и древесину. В принципе же она «должна будет в конечном счете покрыть движение всех товаров — не только особо важных, ценных, подакцизных, а вообще всех», подчеркнул Медведев. В качестве примера глава правительства привел Иркутскую область , где после начала в прошлом году пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины за первый квартал текущего года объем незаконной вырубки сократился почти 77,0%.

Глава кабмина также призвал министерства природных ресурсов и промышленности «состыковать подходы так, чтобы мы создавали единую систему, в конечном счете те же самые электронные метки».

И это должен быть именно всеобъемлющий механизм мониторинга.

"Нам не нужно создавать отдельную систему учета для леса, а отдельную систему для чего-то другого. Это все в конечном счете должно быть в одном месте", — пояснил глава правительства, добавив, что данная задача может быть осуществлена уже в нынешнем году.

Речь о Единой национальной системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, которая создается на базе Центра развития перспективных технологий. Сейчас реализуются пилотные проекты по маркировке ряда товарных групп. В соответствии с ранее озвученными планами с марта 2019 года в обязательном порядке начнет маркироваться табак, с июля 2019 года — обувь, с декабря 2019 года — духи и туалетная вода, ряд трикотажных товаров, фотоаппараты и шины.

Между тем глава правительства поставил и другие задачи. Наряду с улучшением контроля в целях борьбы с незаконной вырубкой леса надо решить также вопросы материально-технического обеспечения инспекторов, заявил Медведев

"По-прежнему основной проблемой остается то, что на экспорт у нас идет гораздо больше древесины, чем готовой продукции, — продолжил премьер. — И хотя за первый квартал этого года экспорт изделий из древесины увеличился почти на четверть — составил почти 4,5 млрд долларов, — но это не соответствует потенциалу отрасли, как не соответствуют ему и темпы роста выпуска готовой продукции".

Он отметил, что сейчас в РФ наблюдается «определенное увеличение производства мебели, бумаги, паркета, ДСП, но такого роста недостаточно». На его взгляд, «ситуацию можно поменять, стимулируя развитие переработки, запуская новые производства, модернизируя существующие».

"В зоне постоянного внимания — реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов, поскольку они дают стимул для развития не только лесопереработки, но и позволяют создавать новые рабочие места", — заявил глава кабмина. По его словам, сейчас в России 147 таких проектов с общим объемом заявленных инвестиций более чем полтриллиона рублей.

Отдельно Дмитрий Медведев остановился на теме деревянного домостроения. Он напомнил, что в марте им было подписано постановление правительства, предусматривающее льготную процентную ставку для тех, кто хочет взять кредит на покупку деревянных домов заводского изготовления.

"Давайте поговорим о том, насколько востребованной оказалась такая льгота и какие еще меры нужны", — сказал он.

Актуальной остается и задача улучшения противопожарных мероприятий. Их финансирование в текущем году уже выросло на 40% — до шести миллиардов рублей, однако в дальнейшем оно может быть увеличено еще, заявил премьер. Во всех регионах должна быть необходимая лесопожарная техника, оборудование и снаряжение для предупреждения и тушения пожаров, указал он.

Всеобъемлющий механизм мониторинга должен охватывать заготовку и переработку древесины

"Можно подумать и о выделении дополнительных средств на этом направлении", — сказал премьер в связи с этим.

Глава правительства заметил, что эти средства должны идти не только на тушение пожаров, но и на авиапатрулирование территории. Он подчеркнул, что в удаленных районах пожары зачастую развиваются именно из-за их позднего обнаружения.

"Поэтому необходимо развивать систему малой авиации, причем прежде всего формируя базу судов российского производства", — добавил глава правительства.