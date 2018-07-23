В Ишиме пенсионер отсудил у перевозчика компенсацию за нарушение расписания автобуса 

19 июля «Ишимское пассажирское автотранспортное предприятие» выплатило присужденные горожанину 6,5 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура. Инцидент, который стал поводом для судебного разбирательства, произошел в июне 2017 года. По данным ведомства, мужчина вместе с супругой пришел на остановку, от которой, согласно расписанию, в 22:07 должен был отправиться автобус. В назначенное время общественный транспорт не появился и супруги еще около получаса ожидали следующего автобуса. «Мужчина поинтересовался у кондуктора, не знает ли она, почему не было предыдущего рейса. Однако в ответ услышал грубость, возникла конфликтная ситуация, водитель потребовал от любопытного пассажира покинуть автобус. Он отказался, поскольку купил билет. За пожилого человека вступились другие пассажиры, после чего автобус поехал по маршруту», — сообщили в ведомстве. Пассажир написал перевозчику претензию, в которой попросил выплатить ему 1 тысячу рублей в счет возмещения морального вреда за грубость кондуктора и водителя. Ответа не последовало, тогда пенсионер обратился в суд. Ответчик иск не признал и в дело вмешалась прокуратура. «Суд, рассмотрев дело, взыскал с автотранспортного предприятия в пользу пассажира три тысячи рублей в счет возмещения морального вреда, штраф в размере полторы тысячи за неудовлетворение его требований в добровольном порядке и две тысячи в счет судебных расходов», — пояснили в прокуратуре Тюменской области..