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Агрегаторы будут отвечать за качество онлайн-покупок
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Агрегаторы будут отвечать за качество онлайн-покупок 

Российская Газета 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла соответствующий закон, который заработает с 1 января 2019 года.
В Рунете чисто товарных сайтов-агрегаторов около тридцати. Есть еще площадки с разными услугами, самые популярные из которых — заказ такси, авиабилетов, бронирование отелей.
С одной стороны, удобно: можно найти все на одной площадке, сравнить цены, заказать, там же оплатить и ждать доставки выбранной кофточки или кофеварки до квартиры.
С другой стороны, если заказ не доехал до покупателя или не понравился, предъявлять претензии не к кому. Агрегатор ответит: «Я тут ни при чем, не я же продаю те же кофточки, я лишь делюсь с покупателями полезной информацией. Все претензии — к настоящим продавцам».
А где искать этих продавцов? Люди жаловались в Роспотребнадзор, но Закон «О защите прав потребителей» не предусматривает помощь покупателям товаров и услуг через интернет-агрегаторы. Там вообще не было такого понятия, как агрегатор, и, соответственно, некого было наказывать за недоставку товара или его плохое качество.
Уже скоро ситуация будет исправлена. В Законе «О защите прав потребителей» появится статья о сайтах-агрегаторах. Владельцы таких ресурсов должны будут предоставить потребителям информацию о себе: фирменное наименование, адрес нахождения, режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или фамилию, имя и отчество, номер государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Аналогичная информация должна быть предоставлена и о продавцах предлагаемых товаров и исполнителях услуг. А те, в свою очередь, в течение одного рабочего дня должны информировать агрегаторы о том, что у них произошли какие-либо перемены. Например, закончился товар или изменилась его цена. Если продавец предоставил заведомо ложную информацию о своих товарах или услугах и агрегатор ничего в ней не менял, то отвечать по претензиям будет продавец.
В изначальной редакции законопроекта предполагалось, что агрегаторы должны постоянно перепроверять всю поступающую им информацию, однако вскоре эту норму убрали, посчитав ее невыполнимой.
Если товар оплачен через агрегатора, но не подошел покупателю, переговоры с продавцом будет вести агрегатор
Но осталось другое правило: если человек оплатил товар через агрегатора, но товар ему не подошел или не понравился, все переговоры с продавцом будет вести агрегатор. Он же вернет деньги или обменяет товар в течение 10 календарных дней.
Однако эксперты не исключают проблем при реализации закона. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предупреждает, что количество агрегаторов может уменьшится, так как популярность их начнет падать. «Я знаю, что уже сейчас крупные агрегаторы убрали со своих страничек функцию оплаты покупок. То есть они начали выступать лишь в роли витрин. Не хотят участвовать в разборках конфликтов», — уточняет Янин. Но может, это и к лучшему? По крайней мере покупатель будет сразу знать, на что подписывается.
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