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Посол РФ заявил, что Саудовская Аравия хотела бы участвовать в газовых проектах на Ямале
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Посол РФ заявил, что Саудовская Аравия хотела бы участвовать в газовых проектах на Ямале 

ТАСС 1 час назад
САЛЕХАРД, 22 июля. /ТАСС/. Эр-Рияд заинтересован в участии в российских газовых проектах на Ямале, сотрудничество двух стран могло бы осуществляться в форме государственно-частного партнерства. Об этом заявил в воскресенье посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов на встрече послов РФ с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
По словам дипломата, благоприятные возможности для сотрудничества двух стран в газовой сфере создают несколько факторов: качественный перелом в двусторонних отношениях после визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в октябре прошлого года, желание Эр-Рияда развивать свой газовый сектор как альтернативу нефтяному, а также уникальные возможности, которые предоставляет Россия.
"Сейчас можно было бы подумать над тем, чтобы в форме частно-государственного партнерства подойти к дальнейшим стадиям освоения газовых месторождений и развития инфраструктуры на Ямале", — отметил Козлов.
Он напомнил, что Эр-Рияд уже вложил порядка $2 млрд в российские проекты, при этом за Россией в суверенном фонде Саудовской Аравии зарезервировано до $10 млрд «Это деньги, которые могут быть достаточно быстро быть использованы», — заметил дипломат.
Со своей стороны Артюхов сообщил, что «все необходимые действия для вхождения Саудовской Аравии в ямальские проекты подготавливаются».
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