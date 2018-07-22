Врио главы Ямала ожидает подписания в августе концессии по Северному широтному ходу 

САЛЕХАРД, 22 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов ожидает, что подписание финальной концессии по Северному широтному ходу (СШХ) состоится в августе 2018 года.
"Сейчас мы возвращаемся к реализации этого проекта, и я надеюсь, что уже в августе этого года будет подписана финальная концессия. Это будет вторая в современной России концессионная железная дорога, которая позволит связать на территории Ямала Свердловскую железную дорогу с Северной, позволит создать выход нашим товарам", — сказал он на встрече с чрезвычайными и полномочными послами РФ.
Как отметил Артюхов, проект полностью просчитан. «Уже идет подготовка к его строительству. Наша задача сделать так, чтобы все началось как можно скорее», — сказал он.
Северный широтный ход В мае Максим Соколов, исполнявший тогда обязанности министра транспорта РФ, заявлял, что строительство СШХ завершится в 2023 году. Ранее сообщалось, что проект будет реализовываться в 2018-2022 годах.
Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей.
В октябре 2016 года РЖД и правительство ЯНАО согласовали проект, предусматривающий строительство железной дороги Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево с железнодорожными подходами. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд рублей, концедента — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей.
Создание магистрали поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги, и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.
Строительство новых объектов планируется с привлечением средств частных инвесторов и господдержки на основе механизма концессии. В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард — Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым.
Помимо строительства Северного широтного хода для обеспечения необходимой пропускной способности предусмотрена реконструкция участков Северной железной дороги от станции Коноша до станции Обская протяженностью 1 тыс. 667 км.