Врио главы Ямала ожидает подписания в августе концессии по Северному широтному ходу

"Сейчас мы возвращаемся к реализации этого проекта, и я надеюсь, что уже в августе этого года будет подписана финальная концессия. Это будет вторая в современной России концессионная железная дорога, которая позволит связать на территории Ямала Свердловскую железную дорогу с Северной, позволит создать выход нашим товарам", — сказал он на встрече с чрезвычайными и полномочными послами РФ.

Как отметил Артюхов, проект полностью просчитан. «Уже идет подготовка к его строительству. Наша задача сделать так, чтобы все началось как можно скорее», — сказал он.

Северный широтный ход В мае Максим Соколов , исполнявший тогда обязанности министра транспорта РФ, заявлял, что строительство СШХ завершится в 2023 году. Ранее сообщалось, что проект будет реализовываться в 2018-2022 годах.

Общая протяженность Северного широтного хода составляет 686 км. Затраты на создание железнодорожной магистрали оцениваются более чем в 230 млрд рублей.

В октябре 2016 года РЖД и правительство ЯНАО согласовали проект, предусматривающий строительство железной дороги Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево с железнодорожными подходами. Для РЖД это будет первый проект по схеме концессии. Согласно презентации РЖД, доля концессионера (специальной проектной компании) составляет 113 млрд рублей, концедента — 30 млрд рублей, РЖД — 105 млрд рублей.

Создание магистрали поспособствует комплексному экономическому и территориальному развитию всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Существующая транспортная инфраструктура недостаточно развита, чтобы обеспечить полномасштабную разведку и эксплуатацию месторождений, а также транспортировку добываемого сырья. СШХ соединит Северную и Свердловскую железные дороги, и станет элементом единой Арктической транспортной системы и инфраструктуры, обеспечивающей освоение природно-ресурсного потенциала российской арктической зоны. Кроме того, проект позволит разгрузить Свердловскую железную дорогу и Транссибирскую магистраль, перенаправив грузы на Северный широтный ход, позволив тем самым осуществить перевозку новых видов грузов.

Строительство новых объектов планируется с привлечением средств частных инвесторов и господдержки на основе механизма концессии. В рамках концессионного соглашения планируется построить железнодорожную часть мостового перехода через реку Обь с подходами, участок Салехард — Надым (Хорей), а также достроить железнодорожную часть мостового перехода через реку Надым.