Труду все возрасты покорны: пожилым россиянам помогут найти работу

Дискриминация по возрастному признаку — довольно серьезная проблема. Что делать, чтобы человек немолодой мог устроиться на работу, чтобы он не чувствовал себя брошенным? И готова ли власть защитить людей старшего поколения? Ответы на эти вопросы искал корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Гальперин.

Науке она посвятила 10 лет, четверть века — банковской сфере. Сейчас Елена Васильева на заслуженном отдыхе, но роль пенсионерки ей надоела в первый же день.

— С какой целью к нам обращаетесь?

— Я бы хотела устроиться на работу.

Искать работу Елене теперь помогают в местном центре занятости. Сделать это самостоятельно так и не получилось.

«Начинаешь разговор — идут на контакт. Как только узнают возраст — до свидания! Спрашиваешь почему? Вот вы же со мной общались вы по голосу могли определить, сколько мне лет? Нет! А я говорю: вы еще меня не видели. Может я еще ого-го. Но нет. У них указания не брать после какого-то возраста», — пенсионерка.

На Западе это называют эйджизм, в России — возрастная дискриминация, и она вне закона. Работодателям запрещено устанавливать возрастной ценз при приеме на работу, в противном случае — штраф до 100 тысяч рублей. Но у кадровых работников есть свои уловки.

«Как правило, отказывают, потому что не прошел собеседование или не хватает квалификации. Ну, вы понимаете, что даже если отказывают по возрасту. Эту причину не напишут», — отметила начальник отдела трудоустройства «Южный» Людмила Кожухова.

Диана Миргородская — парикмахер с полувековым стажем. Ей тоже не раз намекали на возраст. Выйдя на пенсию, женщина поняла воспитывать внуков и печь пирожки — не ее. Пошла по салонам красоты, где ей прямым текстом заявляли «Нам бы помоложе!».

«Каждый салон хочет молодого, красивого, модного. «Были бы вы лет на 10 моложе, мы бы вас взяли», — пенсионер посетовала пенсионерка.

Защитой от такой дискриминации занимается Роструд . Ведомство предлагает ввести уголовную ответственность для работодателей в случае отказа в приеме на работу из-за возраста. Кроме того, направлять инспекторов на предприятия, где большинство сотрудников — без пяти минут пенсионеры. И это далеко не все.

«Мы собираемся получать информацию от органов службы занятости о случаях увольнения по сокращению численности штата. Это основное основание для увольнения. И будем работать с налоговой и пенсионным фондом и проверять, уплачиваются ли за них все взносы», — пообещал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец

Сегодня уровень безработицы у людей старшего поколения составляет 8%. У молодежи — в четыре раза больше. Это данные российского правительства . В кабмине говорят: 8% это, конечно, немало, но и не катастрофа. К тому на статистику можно повлиять. Если пенсионеры и те, кому до заслуженного отдыха осталось совсем немного, готовы отвечать современным требованиям, например, уверенно пользоваться компьютером или гаджетами.

В следующем году на переобучение выделят рекордную сумму 5 миллиардов рублей. Люди старшего возраста смогут подтянуть свою квалификацию, а при желании и вовсе сменить профессию.

«Чтобы в критических случаях, которые наверно могут быть. Мы должны смотреть на это открыто. Если такие ситуации возникают, будем помогать. Мне депутаты задавали вопрос: за чей счет будет обучение? За государственный», — указал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин

Страх и ненависть

На собеседованиях

Декан Высшей школы маркетинга Татьяна Комиссарова уверена: найти работу можно. Она и сама пенсионер, но дома сидеть отказывается. Для продвинутых и активных она создала проект «Город для людей». Выделила два десятка профессий, которые будут востребованы в ближайшее десятилетие.

Вот лишь некоторые. Архитектор территорий, проектировщик доступной среды, инженер-консультант по безопасности транспортной сети, разработчик образовательных программ, социальный работник по онлайн-адаптации людей с ограниченными возможностями. Представители старшего поколения — идеальные кандидаты на эти должности.

«У людей старшего возраста есть преимущества. Они умеют работать, а если при выходе еще и хотят работать, и у них есть мотивация. То есть они в два раза интереснее работодателю», — говорит декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» Татьяна Комиссарова.

И главное здесь желание. Как у Дианы Миргородской, которая открыла собственное дело. или Елены Васильевой. В центре занятости пенсионерке подобрали несколько подходящих вакансий. Словом, труду все возрасты покорны.

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