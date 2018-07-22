Что такое субпродукты и чем они полезны для человека

Ученые из Медицинского центра Университета Нью-Йорка выяснили, что употребление в пищу субпродуктов — печени, почек и сердца различных животных — защищает организм человека от развития многих серьезных заболеваний.

Согласно исследованию американских специалистов, эти продукты содержат много полезных для человека микро— и макроэлементов. Они могут пополнить в организме запасы таурина, который способствует нормализации обменных процессов в тканях глаза, снижает на 60 процентов риск развития ишемической болезни сердца, а также защищает от гипертонии и сахарного диабета второго типа.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, таурин ускоряет все обменные процессы в организме, поэтому он помогает поддерживать энергетический баланс с возрастом, когда эти процессы начинают замедляться.

— Добавлять в рацион такие продукты периодически можно, это полезно для организма. Но нужно быть умеренным и не есть их постоянно в неограниченном количестве, так как полезные вещества в них содержатся очень концентрированно, а в большом количестве они, наоборот, могут навредить, — утверждает Елена Соломатина

Кроме того, сердце очень полезно тем, что содержит в себе фермент коэнзим Q10, который предотвращает быстрое старение организма. С возрастом у человека снижается выработка этого фермента, а это приводит к изнашиванию организма.

— Восполнить запасы коэнзима можно именно с помощью сердца. Особенно много его в бычьей сердечной мышце. Коэнзим нашему организму необходим, он поддерживает работу сердца, делает кожу упругой, — говорит Елена.

Помимо прочего, субпродукты богаты витаминами А, Е, группы В. Особенно много их именно в печени.

— Печень обладает большим количеством витаминов группы В и D. Последний, например, необходим для нормального производства костной ткани. Он помогает правильно усваиваться кальцию, который и является основой наших костей. А еще витамин D еще улучшает иммунитет, — подчеркнула Соломатина.

Эти продукты еще и содержат значительно меньше калорий, чем обычное мясо, поэтому их стоит добавлять в свой рацион тем, кто хочет сбросить лишний вес.

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