Вакансии дня: event-менеджер и стажер-архитектор

Event-менеджер

Куда: Ключ — сеть рабочих пространств.

Обязанности:

работать с запросами по организации мероприятий на площадках Ключа;

вести клиента от первого звонка до завершения мероприятия;

искать, а затем контролировать подрядчиков на проекте;

составлять коммерческие предложения и сметы;

реализовывать мероприятия совместно с командой «Ключа»: техническим подразделением, кейтерингом, отделом маркетинга, бухгалтерией;

контролировать документацию;

разрабатывать и реализовывать стратегию привлечения новых клиентов.

Требования:

иметь опыт в продажах;

знать специфику организации бизнес-мероприятий;

легко устанавливать деловые контакты и проводить переговоры;

обладать чувством такта при поиске новых клиентов;

уважать личное время и пространство как клиентов, так и коллег.

Условия:

занятость на полный рабочий день в лофте на Трехгорной мануфактуре (станции метро Улица 1905 года или Краснопресненская, Москва );

зарплата по результатам собеседования;

оформление по ТК РФ

молодой и очень дружный коллектив;

красивый и уютный офис.

Письма с темой «Event-менеджер» высылать на hr@thekey.space.

Стажер-архитектор

Куда: Ключ.

Обязанности:

помогать архитектору в решении текущих задач;

заниматься разработкой планировочных решений.

Требования:

владеть Autocad, Rhinoceros;

желательно уметь работать в Photoshop и Illustrator.

Условия:

дружная молодая команда и возможность роста;

график 5/2 с 12:00 до 19:00 в офисе Ключ Шелк (рядом — станции метро Фрунзенская, Спортивная, Киевская, от метро ходит бесплатный шатл для сотрудников);

оплачиваемая стажировка с з/п до 30 000 рублей в месяц;

при успешном прохождении стажировки (от 1 до 2 месяцев) — трудоустройство на постоянной основе на должность архитектора.

Письма с темой «Стажер-архитектор» высылать на hr@thekey.space.