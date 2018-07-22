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Вакансии дня: event-менеджер и стажер-архитектор
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Вакансии дня: event-менеджер и стажер-архитектор 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Event-менеджер
Куда: Ключ — сеть рабочих пространств.
Обязанности:
работать с запросами по организации мероприятий на площадках Ключа;
вести клиента от первого звонка до завершения мероприятия;
искать, а затем контролировать подрядчиков на проекте;
составлять коммерческие предложения и сметы;
реализовывать мероприятия совместно с командой «Ключа»: техническим подразделением, кейтерингом, отделом маркетинга, бухгалтерией;
контролировать документацию;
разрабатывать и реализовывать стратегию привлечения новых клиентов.
Требования:
иметь опыт в продажах;
знать специфику организации бизнес-мероприятий;
легко устанавливать деловые контакты и проводить переговоры;
обладать чувством такта при поиске новых клиентов;
уважать личное время и пространство как клиентов, так и коллег.
Условия:
занятость на полный рабочий день в лофте на Трехгорной мануфактуре (станции метро Улица 1905 года или Краснопресненская, Москва);
зарплата по результатам собеседования;
оформление по ТК РФ;
молодой и очень дружный коллектив;
красивый и уютный офис.
Письма с темой «Event-менеджер» высылать на hr@thekey.space.
Стажер-архитектор
Куда: Ключ.
Обязанности:
помогать архитектору в решении текущих задач;
заниматься разработкой планировочных решений.
Требования:
владеть Autocad, Rhinoceros;
желательно уметь работать в Photoshop и Illustrator.
Условия:
дружная молодая команда и возможность роста;
график 5/2 с 12:00 до 19:00 в офисе Ключ Шелк (рядом — станции метро Фрунзенская, Спортивная, Киевская, от метро ходит бесплатный шатл для сотрудников);
оплачиваемая стажировка с з/п до 30 000 рублей в месяц;
при успешном прохождении стажировки (от 1 до 2 месяцев) — трудоустройство на постоянной основе на должность архитектора.
Письма с темой «Стажер-архитектор» высылать на hr@thekey.space.
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