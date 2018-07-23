Россия поставила Армении вооружения на $200 млн

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Россия завершила поставки вооружения Армении в рамках российского кредита на $200 млн, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Система залпового огня «Смерч»

"Предусмотренное в рамках кредитного соглашения на сумму $200 млн вооружение полностью поставлено Армении. Это современное вооружение, некоторые виды которого даже не находятся на вооружении российской армии", — отметил Тоноян, сообщает "Интерфакс"

Россия и Армения 18 февраля 2016 г. подписали соглашение о предоставлении Еревану российского государственного экспортного кредита сроком на десять лет с отсрочкой выплат до начала 2018 г.

"Российская сторона предоставляет армянской стороне государственный экспортный кредит в сумме до $200 млн для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 1 к настоящему соглашению", — отмечено на портале правовой информации.

Армения закупает у России установки залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ним, зенитные комплексы «Игла-С», комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерное оборудование и средства связи.