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Россия поставила Армении вооружения на $200 млн
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Россия поставила Армении вооружения на $200 млн 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Россия завершила поставки вооружения Армении в рамках российского кредита на $200 млн, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
Система залпового огня «Смерч»
"Предусмотренное в рамках кредитного соглашения на сумму $200 млн вооружение полностью поставлено Армении. Это современное вооружение, некоторые виды которого даже не находятся на вооружении российской армии", — отметил Тоноян, сообщает "Интерфакс".
Россия и Армения 18 февраля 2016 г. подписали соглашение о предоставлении Еревану российского государственного экспортного кредита сроком на десять лет с отсрочкой выплат до начала 2018 г.
"Российская сторона предоставляет армянской стороне государственный экспортный кредит в сумме до $200 млн для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в соответствии с перечнем, предусмотренным приложением № 1 к настоящему соглашению", — отмечено на портале правовой информации.
Армения закупает у России установки залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ним, зенитные комплексы «Игла-С», комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерное оборудование и средства связи.
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