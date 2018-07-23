Приметы на 23 июля: раскаты гром предвещают ливень с градом

Сегодня, 23 июля, по народному календарю — Антоний-Громоносец. На Руси чтили память преподобного Антония Печерского, которого называли Громовержцем, сообщает «МИР 24».

По преданию, Антоний обладал даром исцеления больных. Обычно в этот день на Руси по грому определяли будущую погоду. Если раскаты были сильными, это обещало хороший улов рыбы и сильные ливни с градом. Тихий гул означал небольшой дождь.

Помимо этого предки 23 июля ходили на водоемы и собирали ряску — водяную зеленую траву. Растение набирали в корзины и относили домой, затем им кормили домашний скот. Также ряску использовали в качестве удобрения на огородах. Кроме того, многие девушки плели специальное кружево из растения. На Руси верили, что из ряски русалки тоже себе делают платье.

Много водяной травы, согласно примете, обещало и удачный год. Когда собирали растение, предки смотрели за поведением лягушек. Если они прыгали, ждали хорошую погоду.

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