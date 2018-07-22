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Количество случаев торговли людей на Украине выросло на 30%
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Количество случаев торговли людей на Украине выросло на 30% 

Газета.Ru 1 час назад
Стоит отметить, что количество правонарушений, имеющих отношение к сутенерству, увеличилось на 75%, передает «НьюИнформ».
Общее количество преступлений, связанных с торговлей людьми, выросло практически на треть (30%). Издание УНИАН сообщило об этом со ссылкой на правоохранительные органы страны.
По словам Артема Крищенко, руководителя ДБПСТЛ, зафиксированных случаев торговли людьми за первую половину текущего года существенно возросло. Отмечается, что всего было задокументировано 186 таких преступлений.
В ходе расследования данных инцидентов полицейские разоблачили 14 организованных группировок, их члены были взяты под стражу. Крищенко также заявил, что среди пострадавших от их действий числится 156 человек, из них 9 детей несовершеннолетних и 7 малолетних.
Стоит отметить, что количество правонарушений, имеющих отношение к сутенерству, увеличилось на 75%.
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