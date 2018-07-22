Посол: Россия должна сотрудничать с Канадой по Арктике 

Арктика является той областью, в которой Россия и Канада смогут взаимодействовать, заявил российский посол в Оттаве Александр Дарчиев в ходе встречи с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Для реализации этих связей посол выразил готовность привлекать канадских предпринимателей и партнёров.
«Канадцы подчёркивают, что Арктика является той областью, в котором мы можем взаимодействовать. Поэтому, если вы не будете возражать, на всех уровнях в Канаде буду всячески подчеркивать заинтересованность развития прямых связей», — цитирует слова российского посла «Интерфакс».
Дарчиев также отметил, что такого рода проекты значительно легче реализовывать на региональном уровне, чем на федеральном. «Политика вносит свои существенные коррективы, но на межрегиональном уровне это не отражается», — добавил он.
В начале июля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил об учреждении координационного органа по развитию Арктики.