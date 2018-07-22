Посол: Россия должна сотрудничать с Канадой по Арктике

«Канадцы подчёркивают, что Арктика является той областью, в котором мы можем взаимодействовать. Поэтому, если вы не будете возражать, на всех уровнях в Канаде буду всячески подчеркивать заинтересованность развития прямых связей», — цитирует слова российского посла «Интерфакс»

Дарчиев также отметил, что такого рода проекты значительно легче реализовывать на региональном уровне, чем на федеральном. «Политика вносит свои существенные коррективы, но на межрегиональном уровне это не отражается», — добавил он.