Участники экспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» прибыли в Канаду

ОТТАВА , 22 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» прибыли в Канаду . Об этом сообщил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции — летчик-космонавт и Герой России Валерий Токарев.

"В субботу поздно вечером [утро воскресенья мск] мы прилетели в Инувик [канадские северо-западные территории]. Через 20 минут мы выезжаем в аэропорт и сегодня планируем добраться до Куглуктука [территория Нунавут], а, если сможем, то и до Кеймбридж-Бей [территория Нунавут], — сказал он. — Всю северную Канаду мы рассчитываем преодолеть за четыре дня".

"Дипломаты поддерживают устойчивую связь с экспедицией", — сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Оттаве. Здесь добавили, что «21 июля вечером наша экспедиция благополучно добралась до Инувика и прошла все таможенные формальности».

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шесть россиян и один француз. Руководитель экспедиции — Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт, исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.

Великобританию, Норвегию, Швецию, Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, Аляску , Канаду, Гренландию, Исландию Финляндию . Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок.

Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.