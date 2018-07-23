Члены экспедиции по Арктике намерены решить вопрос с топливом и продолжить полет по Канаде

ОТТАВА , 23 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» намерены в ближайшее время решить вопрос с покупкой топлива для самолетов и продолжить полет по арктической Канаде . Об этом в понедельник сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону руководитель экспедиции летчик— космонавт, Герой России Валерий Токарев

"Пока мы пытаемся решить вопрос с топливом, сидим на телефоне с утра. Полетный маршрут на сегодня мы подготовили и намерены долететь до Кеймбридж-Бей (территория Нунавут)", — сказал он.

Накануне в беседе с корреспондентом ТАСС Токарев сообщил, что участники перелета по-прежнему находятся в Инувике (канадские северо-западные территории), куда прилетели вечером 21 июля, и не могут продолжить полет, так как в воскресенье не работают аэродромы на пути их следования. Кроме того, летчикам необходимо заказать топливо для самолетов. Руководитель экспедиции добавил, что они намерены совершить перелет по Канаде за четыре-пять дней.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик— космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.