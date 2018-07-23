В Тамбове после удаления миндалин умерла 20-летняя пациентка

20 июля в третьей городской Тамбова умерла 20-летняя пациентка, находившаяся на лечении после хирургического удаления миндалин, сообщила пресс-служба регионального СК.

Как пишет Life со ссылкой на родных погибшей, во время операции врачи задели сонные артерии, из-за чего у девушки открылось кровотечение.

Следователи начали проверку, в рамках которой оценят качество работы медиков, проводивших операцию и принимавших участие в лечении пациентки.

Из больницы правоохранители изъяли для изучения личное дело погибшей, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит точную причину смерти девушки.