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В Тамбове после удаления миндалин умерла 20-летняя пациентка
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В Тамбове после удаления миндалин умерла 20-летняя пациентка 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
20 июля в третьей городской Тамбова умерла 20-летняя пациентка, находившаяся на лечении после хирургического удаления миндалин, сообщила пресс-служба регионального СК.
Как пишет Life со ссылкой на родных погибшей, во время операции врачи задели сонные артерии, из-за чего у девушки открылось кровотечение.
Следователи начали проверку, в рамках которой оценят качество работы медиков, проводивших операцию и принимавших участие в лечении пациентки.
Из больницы правоохранители изъяли для изучения личное дело погибшей, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит точную причину смерти девушки.
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