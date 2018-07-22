За первые полгода запрет на выезд за границу получили 126 тысяч жителей Москвы

В первые шесть месяцев 2018 года запрет на выезд за границу получили 126 тыс. жителей Москвы , сообщают «Известия» со ссылкой на сайт столичного управления Федеральной службы судебных приставов.

Как отметили в ведомстве, это на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда было вынесено 62 тыс. постановлений.

В июне приставы ограничили выезд за границу 33 тыс. должникам.

Ограничение водительских прав применено за полгода в рамках 24,5 тыс. исполнительных производств.

«Запрет на выезд — одна из самых действенных мер по взысканию задолженностей», — цитирует kp.ru приставов.

Также стало известно, что за первые шесть месяцев московская ФССП взыскала 42,7 млрд рублей.