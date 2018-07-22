За первые полгода запрет на выезд за границу получили 126 тысяч жителей Москвы 

В первые шесть месяцев 2018 года запрет на выезд за границу получили 126 тыс. жителей Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт столичного управления Федеральной службы судебных приставов.
Как отметили в ведомстве, это на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года, когда было вынесено 62 тыс. постановлений.
В июне приставы ограничили выезд за границу 33 тыс. должникам.
Ограничение водительских прав применено за полгода в рамках 24,5 тыс. исполнительных производств.
«Запрет на выезд — одна из самых действенных мер по взысканию задолженностей», — цитирует kp.ru приставов.
Также стало известно, что за первые шесть месяцев московская ФССП взыскала 42,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что житель Мурманска заплатил 900 тыс. рублей долгов ради выезда за рубеж.