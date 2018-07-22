90-летняя бабушка с родинкой на щеке пропала в Искитимском районе

Мирошкина Валентина Ильинична пропала 19 июля вблизи села Морозово Искитимского района в период с 17.00 до 18.00. Особые приметы исчезнувшей старушки: коричневое родимое пятно на щеке, очки, рост — 150 см. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Пропавшая была одета в черные колготки, черные туфли, голубую косынку и два халата — один черный, другой в цветочек. По информации ориентировки, она хотела поехать домой в город и могла попросить проезжающую машину отвезти. Родственники слышали звук проезжающей машины, когда она потерялась. Женщина нуждается в медицинской помощи, она не ориентируется в пространстве, и может страдать потерей памяти. Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении пожилой женщины, просят сообщить по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции советуют в случае пропажи родственников в первую очередь связаться с друзьями, коллегами или родственниками, затем позвонить в полицию, морги и больницы. Если поиски не дали результатов, обращаться с заявлением в полицию. Полицейским нужно сообщить такие данные: фамилию, имя, отчество пропавшего, дату рождения, точное описание его примет (длина волос, цвет глаз), описать особые приметы и характерные манеры, в чём был одет (если знаете) и предоставить свежую фотографию. Также эксперты настоятельно рекомендуют обращаться к волонтерам обычно если заявка поступает в один поисковый отряд, волонтёры передают её и в другие, на всякий случай.