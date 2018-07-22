Ещё
90-летняя бабушка с родинкой на щеке пропала в Искитимском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

90-летняя бабушка с родинкой на щеке пропала в Искитимском районе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Мирошкина Валентина Ильинична пропала 19 июля вблизи села Морозово Искитимского района в период с 17.00 до 18.00. Особые приметы исчезнувшей старушки: коричневое родимое пятно на щеке, очки, рост — 150 см. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Пропавшая была одета в черные колготки, черные туфли, голубую косынку и два халата — один черный, другой в цветочек. По информации ориентировки, она хотела поехать домой в город и могла попросить проезжающую машину отвезти. Родственники слышали звук проезжающей машины, когда она потерялась. Женщина нуждается в медицинской помощи, она не ориентируется в пространстве, и может страдать потерей памяти. Всех, кто обладает информацией о возможном местоположении пожилой женщины, просят сообщить по бесплатным телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции советуют в случае пропажи родственников в первую очередь связаться с друзьями, коллегами или родственниками, затем позвонить в полицию, морги и больницы. Если поиски не дали результатов, обращаться с заявлением в полицию. Полицейским нужно сообщить такие данные: фамилию, имя, отчество пропавшего, дату рождения, точное описание его примет (длина волос, цвет глаз), описать особые приметы и характерные манеры, в чём был одет (если знаете) и предоставить свежую фотографию. Также эксперты настоятельно рекомендуют обращаться к волонтерам обычно если заявка поступает в один поисковый отряд, волонтёры передают её и в другие, на всякий случай.
Волонтеры спасательного отряда «Лизы Алерт» сообщают о найденном жителе Маслянино. Мужчина с татуировками 13 июля ушел из дома и не вернулся. Спустя девять дней 43-летнего мужчину в спортивном костюме обнаружили живым и невредимым.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Самые многострадальные дома Новосибирска без горячей воды Щекоткой рассмешил лягушку житель Новосибирска Травля гусениц, пожирающих леса, намечена будущим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался138
Греция меняет тон в отношении России228
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии267
Игрока КВН убили в драке16
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение