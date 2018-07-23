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Эксперты назвали число рабов в России
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Эксперты назвали число рабов в России 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: The Village
В Российской Федерации в современном рабстве находятся 794 тысячи человек. Такие данные приводят эксперты Global Slavery Index. Россия, таким образом, вошла в 10-ку стран, где проживает наибольшее количество рабов.
При составлении рейтинга учитывается соотношение современных рабов и свободных граждан. По этому показателю Россия заняла 64 место из 167. В комментарии к исследованию говорится, что власти страны не предпринимают никаких действий для ограничения импорта и не используют другие механизмы, ограничивающие производство продукции с использованием рабского труда.
Наибольшее количество рабов занято на производстве электроники, в текстильной промышленности, рыболовстве, выращивании и переработке какао-бобов и сахарного тростника. По данным экспертов, всего в мире насчитывается 40,3 млн человек в рабстве. За последние два года количество рабов сократилось на 5 млн человек, отмечается в Global Slavery Index.
24,9 млн человек подвержены насильственному труду. 15,4 млн принуждены к супружеству. Более 70 процентов всех рабов составляют женщины и дети. Рабство наиболее распространено в странах Африки, Азии и Тихоокеанского региона. На первое место по количеству рабов авторы доклада поставили Северную Корею. Также в первой десятке Россия, Индия, Китай, Пакистан, Нигерия, Иран, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Филиппины.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», названы регионы России с самой грязной питьевой водой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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