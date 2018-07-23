Эксперты назвали число рабов в России

Российской Федерации в современном рабстве находятся 794 тысячи человек. Такие данные приводят эксперты Global Slavery Index. Россия, таким образом, вошла в 10-ку стран, где проживает наибольшее количество рабов.

При составлении рейтинга учитывается соотношение современных рабов и свободных граждан. По этому показателю Россия заняла 64 место из 167. В комментарии к исследованию говорится, что власти страны не предпринимают никаких действий для ограничения импорта и не используют другие механизмы, ограничивающие производство продукции с использованием рабского труда.

Наибольшее количество рабов занято на производстве электроники, в текстильной промышленности, рыболовстве, выращивании и переработке какао-бобов и сахарного тростника. По данным экспертов, всего в мире насчитывается 40,3 млн человек в рабстве. За последние два года количество рабов сократилось на 5 млн человек, отмечается в Global Slavery Index.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», названы регионы России с самой грязной питьевой водой.