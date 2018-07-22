Голикова: Нам предстоит создать общество, комфортное для всех возрастов

Какой будет эта программа, обсудили участники Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой . Определили три главных направления.

К 2024 году средняя продолжительность жизни в стране — такая задача поставлена перед правительством — должна увеличиться до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. «Продолжительность жизни в стране растет, и это меняет структуру населения, у нас увеличивается доля людей старшего поколения, — констатировала Голикова. — В прошлом году, по данным Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста составляла 25 процентов — 36,7 миллиона человек. А к 2025 году этот показатель может достичь 27,5 процента, то есть 40,3 миллиона». Это ставит перед государством и обществом конкретные задачи: продление здоровой и активной жизни, когда люди старшего возраста остаются самодостаточными и не нуждаются в посторонней помощи и уходе.

"Такие задачи содержатся в новом национальном проекте «Демография», на их решение в течение шести лет планируется направить из бюджета почти 3,6 триллиона рублей", — отметила она.

Людям старшего поколения создадут условия, чтобы они могли использовать свои знания, опыт и потенциал

Активное долголетие становится ключевой целью и входящего в демографический блок федерального проекта «Старшее поколение». Как подчеркнула вице-премьер: «Нам предстоит создать общество для всех возрастов, включая формирование условий для использования знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявление заботы о таких людях и оказание им необходимой помощи». Основные направления работы уже понятны. Это совершенствование медпомощи и в принципе, и конкретно людям старшего возраста, для чего предстоит развивать гериатрию, создавать специализированные отделения и кабинеты в поликлиниках и больницах, готовить врачей.

Второй важнейший момент: содействие в занятости людям старших возрастов. Какие конкретно это будут меры — защита работников предпенсионного возраста от увольнения, программы переобучения и повышения квалификации, стимулирующие меры для работодателей создавать и сохранять рабочие места для зрелых сотрудников, проекты содействия самозанятости или что-то еще, — сейчас продумывают в министерстве труда и соцзащиты.

"Понятно, что на качество жизни людей прежде всего влияют их доходы, — отметила руководитель секции Совета «Старшее поколение» Мария Морозова . — Поэтому наши усилия должны быть направлены на сохранение материального положения пожилых людей. Уже есть примеры, когда сами работодатели проявляют социальную ответственность в отношении людей старшего возраста. Например, в одной компании существует просветительская программа для пожилых в офисах продаж".

Третье направление — обеспечение всесторонней социальной поддержки для тех, кто уже прекратил работать. Здесь предстоит привести к современным требованиям уже существующую социальную инфраструктуру, а также внедрять новые для России , но активно используемые в других странах методы поддержки пожилых и продления их здоровой жизни, отметила Голикова. А Морозова пояснила: «Доказана роль социального окружения в сохранении когнитивных функций человека. Социальные связи, общение замедляют старение мозга». Вот почему вместо «скамейки у подъезда» (впрочем, для российских городов это уже атавизм) в развитых странах у пожилых масса возможностей заниматься танцами, йогой, другими видами активности. Нам тоже предстоит все это развивать и совершенствовать.

Наконец, на последнем этапе жизни каждый человек должен получить необходимую ему заботу и поддержку. На заседании было заявлено, что в стране будет создана система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Она включает несколько вариантов ее предоставления: сбалансированная медицинская и социальная поддержка на дому, развитие полустационарной помощи (речь идет о дневных стационарах или, как их иногда называют, «дедсадах»). Предстоит также развивать патронажную службу и услуги сиделок.

Из 28 стран, которые рассчитывают Индекс активного долголетия, Россия находится примерно в середине списка

Российские традиции отличаются от западных, говорили участники заседания, наши бабушки и дедушки чаще всего мечтают остаться в семье. Поэтому поддержка семейного ухода — это одна из важных частей этой социальной системы.

В этом году пилотные проекты по опробованию различных вариантов организации долгосрочного ухода начинаются в шести регионах: Рязанской, Волгоградской, Псковской, Тульской, Костромской, Новгородской областях. К 2024 году такая система будет налажена во всех регионах

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Лилия Овчарова , директор Независимого института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики»:

— В странах, где продолжительность жизни уже давно перешагнула за 70 лет, потребность в создании госпрограмм активного долголетия возникла раньше. В 2002 году был принят Мадридский международный план действий по проблемам старения, где сохранению здоровья и активности уделялось ключевое внимание. Наша страна этот документ поддержала. Но он рамочный и не содержит обязательных норм. Каждая страна действует в соответствии со своими традициями, демографической ситуацией, экономическими возможностями.

В 2012 году эксперты ООН предложили интегративный, многофакторный показатель, который помогает оценивать положение пожилых в разных странах — это Индекс активного долголетия. Он включает показатели по занятости пожилого населения, его вовлеченности в жизнь общества, независимости, здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды».

Мы в порядке инициативы уже несколько лет рассчитываем этот индекс. Из 28 стран, которые делают такие расчеты, Россия находится примерно в середине списка. По многим показателям ситуация у нас неплохая: например, у пенсионеров высокий уровень образования. Мы выигрываем по показателю социальных семейных связей — бабушки и дедушки активно участвуют в воспитании внуков.

Индекс показывает, где есть пробелы и как должна строиться социальная госполитика, чтобы их ликвидировать. Он может стать инструментом, который бы показывал, насколько эффективно будет реализовываться программа активного долголетия.