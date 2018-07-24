WP: Макфол попросил о встрече советника Трампа по России

По словам одного из источников, встреча состоится по инициативе Макфола. О темах, которые будут обсуждаться, в настоящее время неизвестно ничего конкретного. Возможно, Белый дом подтвердит, что не планирует выдавать Макфола российской стороне.