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WP: Макфол попросил о встрече советника Трампа по России
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WP: Макфол попросил о встрече советника Трампа по России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Источники в администрации американского президента сообщили, что бывший посол США в России Майкл Макфол посетит Белый дом 24 июля, пишет The Washington Post.
Как отмечается, в Белом доме Макфол встретится с советником президента США Дональда Трампа по Европе и России Фионой Хилл.
По словам одного из источников, встреча состоится по инициативе Макфола. О темах, которые будут обсуждаться, в настоящее время неизвестно ничего конкретного. Возможно, Белый дом подтвердит, что не планирует выдавать Макфола российской стороне.
Ранее сообщалось, что Макфол считает, что российские власти якобы планируют преследовать его в рамках дела Браудера через Интерпол.
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