Парк Балашихи признали лучшим в Подмосковье

Мероприятие прошло в воскресение в домодедовском парке культуры и отдыха «Ёлочки», который был признан лучшим в прошлом году.

Победитель конкурса «Парки Подмосковья» выиграл 14 миллионов рублей. Также были отмечены парки других подмосковных городов, которые получили денежные премии меньшего размера.

"Я не сомневаюсь, что все те ресурсы, которые были получены, пойдут на развитие парков", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с «нуля».