Ещё
Парк Балашихи признали лучшим в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парк Балашихи признали лучшим в Подмосковье 

РИА Новости 1 час назад
ДОМОДЕДОВО (Московская область), 22 июл — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал центральный городской парк «Пехорка» города Балашиха самым лучшим в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости с «Фестиваля парков», где были определены лучшие места отдыха в регионе.
Мероприятие прошло в воскресение в домодедовском парке культуры и отдыха «Ёлочки», который был признан лучшим в прошлом году.
Победитель конкурса «Парки Подмосковья» выиграл 14 миллионов рублей. Также были отмечены парки других подмосковных городов, которые получили денежные премии меньшего размера.
"Я не сомневаюсь, что все те ресурсы, которые были получены, пойдут на развитие парков", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с «нуля».
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался139
Греция меняет тон в отношении России229
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии267
Игрока КВН убили в драке16
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение