Нонна Гришаева отметила день рождения в горах

Актриса Нонна Гришаева отметила свой 47-й день рождения. И хотя дате рождения, указанной в паспорте, мало кто из окружающих поверил, поздравлений артистке не удалось избежать. К многочисленным друзьям и коллегам прибавились еще и многочисленные фанаты актрисы, ведь день рождения пришелся аккурат на церемонию открытия кинофестиваля в Ессентуках

«Звонки не прекращаются ни на минуту, палец устал отвечать. Чаще всего звучат пожелания, чтобы я могла вернуться домой, в Одессу», — призналась WomanHit.ru актриса перед тем, как выйти на красную дорожку.

Впрочем, самыми первыми, кто поздравил Нонну, стали, конечно же, ее близкие. Так, сын Илья еле дождался 12 часов ночи и прислал маме целую поэму, которую сам написал. Именинница была растрогана до слез. А вот что же конкретно подарил Нонне ее любимый супруг Александр, с которым она приехала на Кавказ, Гришаева предпочла все-таки умолчать.

«Это секрет. Каждый подарок — это очень личное, не хочется об этом говорить», — прокомментировал муж артистки. Впрочем, сама Нонна все же приподняла завесу тайны

«Он всегда как-то угадывает мои желания, поэтому мы столько лет в браке, — призналась актриса. — В этом году на этот день рождения Саша меня удивил своим подарком. Не могу сказать, каким. Могу лишь сказать, что это произведение искусства».

Вечером того же дня Нонну поздравляли уже на торжественном приеме по случаю открытия кинофестиваля. Она получила немало поздравлений и подарков. Ну и, конечно, гостей ждал огромный праздничный торт.