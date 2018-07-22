В Подольске планируют потратить 1,5 млн руб на разработку проекта благоустройства парка

На выполнение проектно-изыскательных работ по благоустройству детского парка культуры и отдыха в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске планируют потратить 1,5 миллиона рублей, передает РИАМО

Муниципальное казенное учреждение «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Развитие и благоустройство территории детского парка культуры и отдыха в микрорайоне Климовск». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Средства планируется выделить из бюджета горокруга. Рассмотрение и оценка участников аукциона в электронной форме будет проходить 24 июля.

Согласно техзаданию, заказчиком закупки является муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление». Организация, которая выиграет аукцион на право проведение данных работ, должна будет разработать проект благоустройства территории парка. Завершить работы нужно будет в течение 35 календарных дней после подписания контракта.