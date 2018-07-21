ВВС Израиля перехватили две из трех ракет из Газы

— После срабатывания сирен воздушной тревоги в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев были засечены три запуска ракет из сектора Газа по Израилю. Система ПВО «Железный купол» перехватила две ракеты, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

За несколько часов до этого ВВС Израиля совершили масштабный налет на военные объекты ХАМАС по всему сектору Газа. По словам представителя армии Гади Эйзенкот целями обстрелов стали восемь позиций палестинского исламистского движения.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Израиль 14 июля ответил авиаударом на воздушные шары из Газы — палестинские боевики запустили в сторону израильских поселений десятки шаров и воздушных змеев.