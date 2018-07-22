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Кировчане требуют возбудить уголовное дело по факту смерти собаки из Котельнича
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Кировчане требуют возбудить уголовное дело по факту смерти собаки из Котельнича 

Vyatka-grad.ru 43 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Напомним, дворовый пес по имени Граф был подобран 16 июля на одной из улиц Котельнича в тяжелом состоянии.
Информацию о случившемся опубликовали на неделе очевидцы в социальных сетях.
Судя по характеру ран, было похоже, что собаку рубили топором по голове, что вызвало смещение кости черепа.
Благодаря неравнодушным людям, которые не прошли мимо и не побоялись испачкаться в крови, собаку отвезли в ветлечебницу, где ее прооперировали. Однако, как оказалось, спасти пса так и не удалось.
Графу лишь на некоторое время стало лучше. Собаку даже отдали на передержку. В процесс восстановления Графа подключились неравнодушные люди, которые присылали деньги на его лечение. Однако в ночь на 22 июля собака все-таки умерла.
И теперь кировчане задаются вопросом, когда же найдут управу на живодеров и требуют возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.
Фото — newsler.ru
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