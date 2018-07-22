Кировчане требуют возбудить уголовное дело по факту смерти собаки из Котельнича

Напомним, дворовый пес по имени Граф был подобран 16 июля на одной из улиц Котельнича в тяжелом состоянии.

Информацию о случившемся опубликовали на неделе очевидцы в социальных сетях.

Судя по характеру ран, было похоже, что собаку рубили топором по голове, что вызвало смещение кости черепа.

Благодаря неравнодушным людям, которые не прошли мимо и не побоялись испачкаться в крови, собаку отвезли в ветлечебницу, где ее прооперировали. Однако, как оказалось, спасти пса так и не удалось.

Графу лишь на некоторое время стало лучше. Собаку даже отдали на передержку. В процесс восстановления Графа подключились неравнодушные люди, которые присылали деньги на его лечение. Однако в ночь на 22 июля собака все-таки умерла.

И теперь кировчане задаются вопросом, когда же найдут управу на живодеров и требуют возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Фото — newsler.ru