В Новой Москве обрушился объект культурного наследия

Памятник архитектуры вековой давности частично обрушился в Новой Москве . Рухнул парадный фасад главного дома деревянной усадьбы, возведённой в 1904 году фабрикантом Василием Павловичем Бергом , рассказал News.ru координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

По его словам, инцидент произошёл в поселении Первомайское, на берегу реки Десны. «Есть предположение, что на здание рухнуло дерево», — сказал собеседник News.ru. По его словам, никаких мер по восстановлению пока не принимается, несмотря на то, что он обладает статусом объекта культурного наследия. «Можно говорить, что значительная часть главного дома уже потеряна», — добавил он.

Сохранившаяся до нашего времени часть усадьбы состоит из нескольких построек, которые были спроектированы помощником известного зодчего Федора Шехтеля , архитектором Владимиром Адамовичем. В советские годы полноценно здания не поддерживались и не использовались, из-за чего местные жители начали разбирать их на кирпичи, а в начале 2000-х территорию усадьбы отдали под застройку коттеджами, рассказал Новичков.

В ноябре 2017 года активисты «Архнадзора» уведомляли департамент культурного наследия Москвы о разрушении усадьбы Берга. «Мы уточняли, почему собственник — правительство Московской области — ничего не предпринимает для восстановления постройки. Нам ответили, что во втором квартале 2018 года собственнику предписано провести противоаварийные работы», — рассказал Новичков.

По его словам, теперь активисты будут продолжать переговоры с департаментом. «Но я не думаю, что что-то произойдёт», — добавил он.

Москвичи игнорируют культурное наследие

Отсутствие реакции со стороны чиновников можно объяснить тем, что большинство людей не интересуются сохранением культурного наследия, предположила в комментарии News.ru Елизавета Лихачева , директор Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева.

«Власть не будет реагировать, если народу это не интересно. Потому что поддержание объектов культурного наследия требует значительных затрат. Защитникам культурного наследия приходится буквально воевать с властью за сохранение исторических зданий. И зачастую народ их не поддерживает. Можно услышать мнение, что если какие-то старинное здание разрушилось, то пусть на его месте построят что-то новое, а не восстанавливают», — сказала собеседница News.ru.

«Охватить все разрушающиеся памятники невозможно», — так объяснил Андрей Новичков причины невнимания властей к разрушающимся объектам культурного наследия. По его словам, объекты, расположенные в Новой Москве, буквально «свалились на голову» московских чиновников. «Остаётся только привлекать внимание по каждому конкретному случаю. Не знаю, как можно было бы комплексно охватить все гибнущие памятники архитектуры», — сказал он.

Он напомнил, что в Москве несколько лет разрушались Палаты Пожарского — здание, откуда Наполеон дал распоряжение сжечь Москву. «Чтобы вопрос начал решаться, одному из координаторов „Архнадзора“ потребовалось выступить на заседании, где присутствовал президент России Владимир Путин », — подчеркнул Новичков.

Ранее в своем Facebook активист разместил перечень утрат историко-культурного наследия Москвы с 2010 года по сегодняшний день. Всего в этом реестре насчитывается более 159 объектов.

«Этот список содержит те постройки, где снос производился с согласия департамента культурного наследия Москвы, с согласия мэрии Москвы в лице градостроительно-земельной комиссии. Некоторые объекты были снесены как бы самовольно, но департамент и мэрия, хотя сначала подают в суд, в случае проигрыша не оспаривают это решение, и представители комиссии легализуют самовольно построенное здание на месте снесённого, вместо того, чтобы заставить застройщика восстановить утраченный объект культурного наследия», — сказал собеседник News.ru.

Снос многих объектов из данного списка был согласован еще при прошлом мэре Москвы Юрии Лужкове . «Можно отметить неспособность нынешней мэрии Москвы отменить решения прежней администрации», — пояснил Новичков.

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