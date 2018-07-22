Как потратить в отпуске меньше, чем запланировано

Во-первых, во время путешествия не используйте кредитные средства, чтобы, вернувшись, не расплачиваться по долгам. Лучше заранее спланировать расходы таким образом, чтобы после выхода из отпуска не ждать зарплату и не занимать деньги у коллег или, что еще рискованнее, обращаться в микрофинансовые организации.

Во-вторых, не расплачивайтесь на отдыхе зарплатной картой. Карту могут украсть, ее можно потерять, данные попадут в руки мошенников, и тогда есть риск остаться вовсе без денег. Помните: сидя в чужой стране, перевыпустить карту и получить доступ к средствам вы не сможете.

В-третьих, заведите отдельную карту для шопинга. Спонтанные покупки — один из самых распространенных рисков для туриста, поэтому следует изначально выделить определенную сумму на покупки. Управление финансами желательно доверить тому члену семьи, который не падок на броские сувениры и равнодушен к уговорам уличных зазывал. Увозя покупки из-за границы, не забывайте о системе tax free. Услуга кешбэк также никогда не бывает лишней.

В-четвертых, при планировании путешествия еще раз посмотрите на условия обслуживания и тарифы своих карт. Обратите внимание на комиссии за снятие наличных, выясните, есть ли ограничения по географическому использованию, изучите курсы, по которым проходит конвертация. Лучше вообще избежать конвертации и отправиться с валютной картой. В этом случае вы не будете зависеть от колебаний курсов. Естественно, карты должны быть международных платежных систем.

В-пятых, подготовьте детей к соблазнам летнего отдыха. Это хороший «полигон» для применения основ финансового воспитания, заложенных дома. Если вы не объяснили ребенку, что такое деньги и как они работают, на отдыхе такого разговора не избежать. Помните о личном примере — демонстрируйте рациональное финансовое поведение.

Для шопинга за рубежом лучше завести отдельную от зарплатной валютную карту

В-шестых, «подушка безопасности» помогает и в отпуске. Если денег на отдыхе осталось в обрез, можно взять часть средств, например, с запасного счета. Целесообразно иметь карты разных платежных систем плюс запас наличных денег для уверенности в том, что в сложной ситуации останется доступ хотя бы к одному из источников.

В-седьмых, застрахуйте жизнь и здоровье. Без международной медицинской страховки за границу вообще лучше не выезжать. Если отдых связан с экстремальными путешествиями, то стоит оценить дополнительные возможные риски и уточнить, страхуются ли они.