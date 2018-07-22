Все участники Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск

Последними в регион для участия в соревнованиях прибыли военнослужащие из Республики Судан . Российской стороной был организован торжественный прием всех участников конкурса.

Армении, Казахстана, Узбекистана, Все команды, которые примут участие в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», прибыли в Новосибирск . Это разведчики из Китая Зимбабве , Судана и Белоруссии

Последними в регион для участия в соревнованиях прибыли военнослужащие из Республики Судан. Российской стороной был организован торжественный прием всех участников конкурса. В аэропорту «Толмачево» оркестр Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) исполнил гимны Российской Федерации и стран-участниц конкурса, а представителям команд вручили каравай с солью в знак сотрудничества и гостеприимства. В общей сложности в Новосибирск для участия в международных соревнованиях прибыли около 200 иностранных военнослужащих.

Разведчики разместились в НВВКУ, прошли медицинский осмотр и в ближайшее время они приступят к тренировкам, а также пройдут инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса.

Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» пройдет в 28 июля в Центральном парке Новосибирска.