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Все участники Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск
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Все участники Международного конкурса «Отличники войсковой разведки» прибыли в Новосибирск 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Последними в регион для участия в соревнованиях прибыли военнослужащие из Республики Судан. Российской стороной был организован торжественный прием всех участников конкурса.
Все команды, которые примут участие в Международном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки», прибыли в Новосибирск. Это разведчики из Китая, Армении, Казахстана, Узбекистана, Зимбабве, Судана и Белоруссии.
Последними в регион для участия в соревнованиях прибыли военнослужащие из Республики Судан. Российской стороной был организован торжественный прием всех участников конкурса. В аэропорту «Толмачево» оркестр Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) исполнил гимны Российской Федерации и стран-участниц конкурса, а представителям команд вручили каравай с солью в знак сотрудничества и гостеприимства. В общей сложности в Новосибирск для участия в международных соревнованиях прибыли около 200 иностранных военнослужащих.
Разведчики разместились в НВВКУ, прошли медицинский осмотр и в ближайшее время они приступят к тренировкам, а также пройдут инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса.
Торжественная церемония открытия Международного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки-2018» пройдет в 28 июля в Центральном парке Новосибирска.
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